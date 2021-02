Zrušení dotací je ranou pro obec Okrouhlička na Havlíčkobrodsku. „Je to zlé. Obec je malá, kupní síla nízká,“ vysvětlila starostka Štěpánka Trbůšková. Okrouhlička chce ale prodejnu kvůli starým lidem udržet. Provoz uhradí z rozpočtu.. Bude to stát čtvrt milionu na rok.

Ve stejné situaci je Stáj na Jihlavsku. „U nás bydlí 170 lidí, udržet prodejnu není jednoduché, bez dotací zvlášť,“ poznamenal starosta Jan Cink.

Také tady obec zaplatí obchod z rozpočtu. „Bude nás to stát desítky tisíc, ale nedá se nic dělat,“ konstatoval starosta. Stejně jako ve Stáji se bojí o prodejny v dalších malých vsích. Například Strachujov na Žďársku nebo Komárovice v okrese Třebíč. V Komárovicích se rovněž rozhodli prodejnu dotovat z rozpočtu. „Předběžně je to 96 tisíc na rok. Pro nás vysoká částka, ale v Komárovicích bydlí hlavně důchodci. Ti na nákupy do měst jezdit nemohou,“ povzdechla si místostarostka Radana Möllerová.

Proč podpora nebude

* Zatím vesnické obchody podporoval kraj. Letos už Kraj Vysočina dotační program nevypíše. Důvod je propad daňových příjmů zaviněných koronavirem a následná ekonomická krize. Loni Kraj Vysočina evidoval 138 žádostí o příspěvek na prodejny v hodnotě přesahující 6 milionů korun.



Zdroj: Kraj Vysočina

Prodejna na vsi je místo kde se lidé setkávají a udržují kontakt. To si myslí místostarosta Polné Luboš Kousal. Polná již léta sama dotuje dvě prodejny v Hrbově a Nových Dvorech. „Nedostaneme krajskou dotaci. Prodejny Polná podporuje z rozpočtu částkou 50 až 90 tisíc za rok,“ upřesnil Kousal s tím, že i podpora má svoje hranice. Například obchod v Janovicích už skončil. Byl extrémně ztrátový.

Jiří Zatřepálek bydlí v Podmoklanech na Havlíčkobrodsku. „ Stát a úřady se chovají k vesnicím macešky. Obchod na vsi je vesnický parlament. Pro staré lidi je do města daleko. Když na vsi skončí hospoda i obchod, vesnice přestane žít,“ konstatoval pan Jiří.

Většinu venkovských prodejen na Vysočině provozuje COOP družstvo Havlíčkův Brod. „Zatím se prodejny na vesnicích nezavřou. Vedeme jednání se starosty obcí. Ti k provozu prodejen přistupují jinak než kraj,“ informoval předseda představenstva COOP Vladimír Stehno.

Jak dodal, není ale do budoucna vyloučené, že některé vesnické prodejny bude muset COOP v dalších letech přece jen zavřít.

Prodejny na vesnicích v Kraji Vysočina bojují o přežití každý rok. Trvalá nejistota vede starosty i k rozhodnutí začít provozovat obchod sami. Letos o tom uvažuje Brzkov na Jihlavsku. „Každý rok obchod dotujeme. Dotace není jistá, letos nebude vůbec. Takže pro nás je výhodnější provozovat obchod sami. Máme prostory i ochotné lidi,“ sdělil starosta Aleš Bořil.

Vysočina je kraj s největším počtem malých vesnic. Obcí do 5000 obyvatel, je podle krajských statistik 687. Obcí do 400 obyvatel je v kraji 1198 a žije v nich 136 tisíc obyvatel. To je 27 % všech obyvatel kraje. Řada vesnic se již delší dobu potýká s úbytkem obyvatelstva, 18 místních částí nemá už žádného obyvatele, dalších 44 má do deseti obyvatel.