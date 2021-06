„Jemče se dnes daří dobře. V době, kdy jsme ji přebírali, nebyla v ekonomicky dobré kondici. Když jsem ale poprvé přijel do Jemnice a viděl továrnu fyzicky, vnímal jsem obrovský genius loci, který zde je, a věděl jsem, že tohle přesně dává smysl,“ vzpomínal nynější majitel Vladimír Müller.

Když firmu na zpracování čaje v Jemnici loni společnost Dr. Müller Pharma přebírala, zdaleka nebylo vše růžové. „Během loňského roku se nám podařilo narovnat ceny u našich stěžejních odběratelů. Také díky tomu se JEMČA po letech ocitla opět v černých číslech. Dlouhou dobu se tu neinvestovalo, což mělo za následek, že Jemča zůstala jen na českém trhu. Museli jsme zpočátku zatáhnout za všechny páky a podařilo se nám loď otočit správným směrem. Rok 2020 jsme končili s výsledkem plus čtyři miliony,“ poodhalil svoji strategii Vladimír Müller.

Čaj se totiž v Jemnici zpracovává přes půl století. Za tu dobu si získaly značky Jemča a Pigi Čaj pevné místo mezi zákazníky i na trhu. „Máme tradičně dobrou pozici u českých zákazníků, kteří se k našim čajům pravidelně vracejí. Pigi Čaj je nejprodávanějším čajem v České republice. To je pro nás velká výzva. Do podpory našich značek hodláme investovat a posilovat jejich pozici na českém trhu. Myslím, že naše výrobky jsou oblíbené i proto, že máme dobrou kvalitu za přijatelnou cenu. Je to něco, co oslovuje velkou část našich klientů,“ přemítal Vladimír Müller.

Rozšíření výroby přinese nová pracovní místa

Jemnický čaj navíc čeká velká budoucnost. „V letošním roce jsme zahájili investice v řádu nižších stovek milionů korun do nových technologií. Plánujeme začít stavbu velkokapacitního skladu. Vejde se tam zhruba dva tisíce dvě stě palet a zároveň v něm budou i automatické zakladače tak, abychom zvládali lépe a rychleji odbavit tuzemské i zahraniční zakázky,“ popsal Vladimír Müller.

Další strategický rozvoj plánuje firma na okraji města. „Počítáme zde s rozšířením výroby a vybudováním polygrafického závodu pro výrobu papírových obalů pro všechny firmy ve skupině Dr. Müller Pharma. Již teď začínáme vybírat nové spolupracovníky. Jde především o odborníky z oblasti polygrafické výroby. Počítáme, že do tří let bychom v nových provozech mohli zaměstnat dalších přibližně třicet lidí“ zamýšlel se majitel Jemči.

Růst tradiční firmy vítají i místní. „Pokud se rozrostou, přinese to nová pracovní místa. Určitě by to bylo pro město přínosem,“ mínila obyvatelka Jemnice Eliška Čechová.

Nově čaj z královského města zamíří i na světové trhy. „Kromě silných pozic na českém trhu skupina Dr. Müller Pharma exportuje zhruba pětapadesát procent výroby do více než čtyřiceti zemí světa. Do našich tradičních exportních destinací postupně zapojujeme i Jemču a doufáme, že se nám to bude dařit. Za rok a půl Jemča zvedla podíl exportu z osmi na téměř třicet procent,“ vysvětlil Vladimír Müller.

Do balírny čajů v Jemnici přichází namíchaná čajová směs v obrovském žoku, který váží až osm set kilogramů. Než se ale stane čajovým sáčkem, čeká ji ještě dlouhá cesta. „Jakmile k nám surovina přijde, odebereme vzorky na analýzu a surovina čeká nějakou dobu v karanténě. Během této doby se vzorky podrobí v kontrolních laboratořích důkladné analýze, aby se prokázalo, že neobsahují nežádoucí nebo dokonce nedovolené příměsi a znečištění,“ uvedl výrobní ředitel Milan Dobšík.

Jemča

- 1958 Státní podnik Balírny obchodu Praha zakládají v Jemnici závod na balení potravin včetně čajů

- 1967 začíná výroby Pigi čaje, který se stává dlouhodobě nejprodávanějším čajem v Česku

- 2006 Jemču kupuje britská čajová jednička Tetley, která je součástí celosvětového indického koncernu TATA Global Beverages

- 2020 firma se vrací zpět do českých rukou. Majitelem se stává Dr. Müller Pharma

- každá balící linka zabalí 450 sáčků za minutu

- ročně vyrobí zhruba 2,5 bilionu sáčků čaje

Zdroj: Jemča a. s.

Pokud je vše v pořádku, surovina pokračuje dál do výroby. „Směs se upraví tak, aby byla zcela homogenní, aby například větší kousky ovoce nepadaly na dno pytle. Poté se směs provzdušní a prochází přes magnety, které zajistí, že čaj neobsahuje jakoukoliv kovovou nečistotu. Jakmile je hotovo, čajové směs míří do adjustační linky, která dávkuje čaj do jednotlivých sáčků a ty pak do krabiček.“ popsal výrobní ředitel Milan Dobšík.

Jedna linka vyrobí za minutu až 450 sáčků. Ročně si tak každý rok spotřebitelé čajů vyrobených v Jemnici uvaří svůj šálek čaje z neuvěřitelných 2,5 bilionu sáčků. Do budoucna by se pak Jemča chtěla stát tím, kdo bude českým lidem přinášet čajové trendy. „Na vzestupu jsou například bylinné funkční čaje a BIO čaje obecně. Populární ale zůstávají i ovocné čaje a samozřejmě naše vlajková loď – černý čaj PIGI. Zároveň chceme být do budoucna ti, kteří budou přinášet nové trendy českým zákazníkům,“ dodal Vladimír Müller.

Dr. Müller Pharma má kromě Jemče v portfoliu ještě společnost Megafyt Pharma, která vyrábí bylinné čaje. Prodávají se v lékárnách.