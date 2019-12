Teprve pár měsíců funguje například CityHUB Jihlava, který své služby nabízí přímo v centru města. „Důvodem založení coworkingového centra bylo, že kancelářské prostory, které do té doby využívala moje firma, byly pro naše potřeby zbytečně velké a já byl častěji v Praze, než v Jihlavě. Nechtěli jsme však prostory opouštět, ale spíše nalézt i další využití. A tím, že podobné sdílené kanceláře v Praze rád navštěvuji, přišla i tato inspirace,“ přemítal Michal Kolařík z CityHUB Jihlava.

Lidé například z IT oborů či marketingu, kteří pracují ať už na volné noze, nebo jde pro ně o vedlejší druh činnosti, kdy nechtějí sedět za notebookem doma, mají v ceně kromě pracovního místa s monitorem či v případě zájmu i stolním počítačem k dispozici také sdílenou tiskárnu, kuchyňku s vybavením i kávovarem a také odpočinkové zázemí v klidném a útulném podkroví.

Prostory také využívají společnosti pro menší školení svých zaměstnanců nebo setkávání s klienty. „Při otevření mě zájem až mile překvapil. Nedohodli jsme se ale hned s každým - odmítli jsme zájemce, kteří požadovali využití jen "sem tam" a představu měli docházet do CityHUBu nahodile, jako třeba do kavárny. Chtěli jsme tím docílit i komfortu pro stálé uživatele, aby se vzájemně znali a vytvořili tak komunitu stálých uživatelů,“ řekl Michal Kolařík.

Dodal také, že zájem o sdílené kanceláře obecně určitě roste. „Zrovna nedávno jsem navštívil nově budované coworkingové centrum v Praze na Florenci. Jednalo se o neuvěřitelně dimenzované pracovní prostory, luxusní salonky, nejmodernější vybavení na několik podlažích a investor tohoto coworkingu v Praze během několika měsíců otevře další dva nebo tři podobně dimenzované kancelářské sdílené prostory. V Jihlavě, potažmo na Vysočině, je však tento trend pomalejší a vlastně zcela mizivý,“ poznamenal Kolařík.

Zhruba před půl rokem vzniklo coworkingové centrum s názvem COWORK:S také v Humpolci. „Chtěli jsme vytvořit místo pro aktivní občany, kde se budou moci scházet, pracovat, učit se a přitom využívat stabilní rychlý internet. Tuto službu pro občany města Humpolec a projíždějící návštěvníky jsme se rozhodli skloubit s vytvořením pracovních míst pro lidi se zdravotním handicapem, kteří mají obecně problém najít práci na částečný úvazek, která vyhovuje jejich zdravotním omezením,“ prozradil Vít Skála z Coworkingového družstva Spolu.

Po otevření zmíněného centra byl o cowork v Humpolci relativně velký zájem. „Když pak přišlo na to, že je třeba na provoz infrastruktury finančně přispívat, tak prvotní nadšení mírně ochladlo, ale věříme, že to je jen dočasné. Zaznamenáváme rostoucí zájem o využití prostor zasedací místnosti na krátkodobé akce, a to i na činnosti, které nás původně ani nenapadaly,“ sdělil Vít Skála.

Provozovatelé humpoleckého coworkingového centra mají do budoucna ještě velké plány. „Jelikož nám nevyšel finanční zdroj, se kterým jsme do začátku počítali, zápasíme s tím, že nemůžeme služby rozvíjet tak, jak jsme původně plánovali. Rádi bychom ale nabídli i menší uzavřené kanceláře. Jak bude růst počet firem, které budou cowork využívat, budou se také rozvíjet poradenské služby. Také připravujeme job kluby pro ženy a muže uvažující o návrat na trh práce po ukončení rodičovské dovolené, rozvíjet budeme poradenství k sociálnímu podnikání, ve kterém vidíme velkou budoucnost,“ informoval Skála s tím, že Humpolec je tradiční město pro business, takže na to by rádi navázali.

Navzájem si nekonkurují

Jednotlivá coworkingová centra na Vysočině si navzájem nekonkurují. Naopak se snaží spolupracovat a podporovat se navzájem. „Na Vysočině má tradici cowork v Havlíčkově Brodě Hubbr. Nevnímáme se ale jako konkurence. Za náš sesterský cowork považujeme coworkingové centrum v Ledči nad Sázavou. Se všemi těmito místy máme domluveno sdílení členství. To znamená, že se můžete stát členem kteréhokoliv z těchto coworků a když pak zajedete do jiného města, můžete volně bez nutnosti další registrace využít infrastrukturu jiného coworku. Stačí se prokázat kartičkou coworku z této sítě,“ poukázal na zajímavost Vít Skála.

I v Pelhřimově zkusili lidem nabídnout pracovat ve sdílené kanceláři. Do prostor Okresní hospodářské komory Pelhřimov mohou zájemci zavítat vždy v pátek od 8 do 15 hodin. „K dispozici máme vhodné prostory, které přes týden, kromě pátku, využíváme ke svým účelům. Řekli jsme si proto, že na jeden den je nabídneme jako coworkingové centrum a uvidíme, jaký o to bude zájem,“ prozradila ředitelka Okresní hospodářské komory Pelhřimov Jana Vránová.

Dodala také, že v kanceláři mohou lidé za poplatek využít zapůjčení dataprojektoru, kopírování, skenování, tisk dokumentů a laminaci. „Cowork jsme v Pelhřimově začali nabízet od září, takže teprve uvidíme, jaká o něj bude zájem,“ řekla Jana Vránová.

Ti, kteří nechtějí pracovat sami doma, mohou využít také sdílenou kancelář, kterou nabízí Informační centrum pro mládež Třebíč. „Tato služba u nás funguje asi čtyři roky a prostory většinou využívají podnikatelé během dopoledne. Odpoledne jsou prostory určeny dětem a mládeži, případně začínajícím mladým podnikatelům,“ poznamenala Šárka Majerová z Informačního centra pro mládež Třebíč.

Coworking v Ledči nad Sázavou, který provozuje tamní společnost Háta, se nakonec zaměřil na jinou klientelu. „Tak, jak jsme měli původně v plánu, u nás sdílené kanceláře nefungují. Spíše to funguje tak, že prostory pronajímáme na školení, konference a podobné akce. Hodně ale spolupracujeme s coworkingem v Humpolci nebo Havlíčkově Brodě, kam případné zájemce směřujeme,“ sdělila Iveta Vrbová z Háty.

Zřejmě nejdéle působí na Vysočině Hubbr, coworking v Havlíčkově Brodě, který se aktuálně setkává s upadajícím zájmem o sdílené kanceláře. „Lidé tu asi ještě nejsou zvyklí na tento koncept, široká veřejnost často pojem coworking ani nezná. Do karet ani nehraje to, že ceny nemovitostí a nebytových prostor tu nejsou tak drahé,“ přemítal Martin Prokeš z havlíčkobrodského coworkingu Hubbr.

Proto teď v Hubbru řeší, jakým směrem se budou sdílené kanceláře v Havlíčkově Brodě ubírat dál. „Teď nechci, aby to vyznělo depresivně, ale od založení v roce 2017 jsme pomalu, ale jistě, vždy rostli. Poslední půl rok byl ale pro nás nejhorší. Je to časově hodně náročné a vysilující, Hubbr je neziskovka a neživí nás. Řešíme tedy, co s tím budeme dělat v příštím roce, zda budeme pokračovat nebo jestli přestavíme prostor, abychom měli i sólo kanceláře,“ zamyslel se Martin Prokeš.