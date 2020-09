„Technologie polybet přináší na trh průlomovou možnost využití odpadu a výrobu produktů s vlastnostmi na úrovni moderních materiálů,“ řekl ředitel firmy Jakub John.

Firma vlastní technologii a proto je schopna vyjít vstříc různým požadavkům zákazníků. „Při návrhu linek postupujeme od konce. Máme základní formy, kde zkoušíme zákazníkův materiál. Díky té technologii můžeme zpracovat různé materiály do výrobků. Dají se vyrobit dlaždice, například s příměsí skla, dlaždice plněné pískem, nebo střešní tašky z popílku,“ vysvětlila obchodní manažerka Via Alty Petra Foldynová.

Kromě plastu potřebuje linka ještě druhou složku, plnivo, v tomto případě jde o písek. „Obecně lze říct, že linka je schopná zpracovat jakýkoliv plast. V Česku si to jde představit jako všechno to, co se hází do žlutého kontejneru. „Samozřejmě tomu předchází nějaká úprava toho materiálu, například drcení,“ sdělila Foldynová.

„Výhoda je, že umí zpracovat směsný odpad, který je potřeba pouze nadrtit. Do určitého procenta ani nevadí, pokud směs obsahuje i jinou příměs. Kromě písku může být plnivem i jiný inertní odpad. Například sklo z fotovoltaických panelů nebo sklářský popílek,“ komentoval John.

Hmota má lepší vlastnosti

Po nadrcení se plast a písek smíchají a zahřejí se. Když dosáhne zpracovatelské teploty, nadávkuje se do násypky a extrudéru. Na konci procesu je hmota podobná medu. Výrobky pak mají jedinečné vlastnosti, které například klasický beton postrádá. Mezi ně patří odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám, není nasákavý, je mrazuvzdorný a pokud je využití na podlaze, dokáže roznášet vibrace.

Využívání druhotných surovin se začíná stávat tématem. Primární suroviny totiž začínají docházet a blíží se surovinová krize. „Plnivo, v případě této linky písek, může být nahrazeno například sklem z fotovoltaických elektráren,“ řekla Foldynová.

Vyrobit linku, která zvládne přetvořit odpadní plasty trvalo okolo šesti měsíců. „Po letech intenzivního vývoje a mnoha konstrukčních úpravách jsme dospěli k plně využitelnému průmyslovému zařízení. Od pilotní jednotky se liší výrobní kapacitou. Ta dosahuje hodnoty až sedm tisíc tun kompozitu za rok, přičemž zpracuje, podle míry plnění kompozitu čtyři až sedm tisíc tun plastového odpadu,“ popsal John.

První průmyslová linka, která umí zpracovat tyto odpadní plasty poputuje do Polska, kde bude vyrábět obalové prostředky Linka pro zpracování odpadních plastů stojí okolo milionu eur, v ceně je také doprava, stavební připravenost a napojení na inženýrské sítě. K obsluze v ostrém provozu bude stroj potřebovat okolo pěti pracovníků.