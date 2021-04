V posledních letech se tahle nepříliš známá sportovní disciplína stala doslova trhákem. Mnohé inspiroval film Bába z ledu. Filipa Koudelku zaujalo otužování plavců dávno předtím, když viděl v televizi, jak se tradičně 26. prosince nořili lidé do ledové vody před Národním divadlem. „Začal jsem s ním před 10 lety po sérii zranění při cyklistice a běhu. Měl jsem ruku i nohu v sádře a nemohl jsem nic dělat. Napadlo mě právě otužování. Zkusil jsem to v říjnu na zahradě pod hadicí,“ přibližuje své začátky Filip Koudelka.

„Otužování se mi zalíbilo a tak jsem vstoupil do oddílu České otužilecké unie, který vede jeden z předních českých otužilců Vladimír Komárek. Časem jsem si ověřil, jak je pro moje zdraví otužování důležité. Když jsem vynechal, byl jsem nachlazený a nemocný,“ dodává otužilec.

U nás se dobře daří celé řadě plaveckých oddílů specializovaných na zimní plavání. Co takhle se do některého z nich přihlásit? Na věku při otužování totiž nezáleží, jen byste se měli řídit několika pravidly. Do ledové vody se nemůžete vrhnout, kdy vás to zrovna napadne.

Otužilé desatero

1. Staňte se celoročním plavcem

Ideální je začít v létě a plavat ve venkovní vodě, nejlépe je proplavat se do zimy a pak do léta. Důležité je vydržet. Tělo si odolnost proti chladu pamatuje, ale jen určitou dobu, u každého je to jinak. Když se déle nebudete otužovat, ztratí se úplně. Někdy už po několika týdnech. Není třeba se bát, otužování způsobuje tak příjemné pocity, že se jich nebudete chtít vzdát.

2. Postupujte pomalu

Trpělivost a pomalý postup jsou velmi důležité. Můžete začít ve sprše a to kdykoliv. Nejdříve navolte teplý proud vody a postupně přepněte na chladnější, odvážlivci mohou pokračovat rovnou se studenou. Každý další otužovací trénink prodlužujte o čas strávený pod studenou vodou. Začínejte vždy od nohou a pak pokračujte směrem nahoru k srdci. V začátcích otužování, ale i později platí, že při vážném onemocnění je dobré tuto činnost omezit, dokonce i přestat nebo si dopřát jen rychlou studenou sprchu.

3. Začněte hned

Pomalu a s rozumem začněte otužovat děti, nejlépe ve věku 10 až 12 let. Soutěžit ale mohou, až když dosáhnou 16 let s tím, že potřebují souhlas zákonného zástupce. V dospělém věku můžete začít kdykoliv, ale podmínkou je lékařská prohlídka. Bez ní se do otužování nepouštějte! Pro intenzivní sprchování ledovou vodou nebo pro plavání v zimním období je potřeba mít zdravé srdce a opatrní by měli být ti, kteří mají problémy s tlakem nebo ledvinami. „Věkový limit není stanoven, našim nejstarším otužilcům je 80 let i více,“ upozorňuje Filip Koudelka.

4. Běžte na to v klidu

Než půjdete „na věc“, dbejte na to, ať jste dobře vyspalí a odpočinutí, psychika hraje velkou roli. Musíte být v pohodě a v klidu. Namočení do studené vody není nikdy příjemné, ale když vydržíte a pak vyjdete ze sprchy nebo z bazénu, ucítíte euforii. Bez pevné vůle to nepůjde. Nalákat by vás mohlo to, že získáte odolnost proti nemocem z nachlazení a výrazně se zlepší vaše nálada.

5. Než vstoupíte do vody

Než se ponoříte do „ledárny“, dopřejte si malé rozcvičení, vyhnete se eventuálním poraněním, jako je třeba natržení svalu. Do vody vstupte pomalu, krok za krokem. S otužováním začínejte ve vodě s 13 stupni Celsia a postupem času se proplavejte do studenější. V Praze ve Vltavě bývá v největší zimě teplota okolo dvou až šesti stupňů Celsia. „Ideálně doporučuji věnovat se této činnosti dvakrát týdně,“ radí otužilec Koudelka.

6. Potřebujete jen plavky

„V tomto ohledu se jedná o nenáročný sport, vystačíte běžně s plavkami. V současnosti se stále více používá k plavání ještě nafukovací reflexní bóje, což je z hlediska bezpečnosti zajímavá věc,“ uvádí Filip Koudelka. Je připojená okolo pasu a plave kousek za vámi.

7. Vezměte si doprovod

V každém případě je bezpečnější plavat, když je vás víc a při denním světle, nikdy za tmy. Najděte si parťáky, se kterými vás bude spojovat nadšení k ledové vodě. Můžete se vzájemně podporovat, abyste u otužování vydrželi a překonali momentální nechuť nebo lenost.

8. Nemusíte být závodní plavec

Pokud se nechystáte na zdolání delších vzdálenosti, není nutné být vynikající plavec. Ve vodě se pohybujte, plaváním se tělo zahřívá. Postávání není vhodné.

9. Pro dobrý konec

Až se vynoříte z chladné vody, zahřívejte se pohybem a rozhodně se vyhněte vysoké teplotě v okolí, přetopený prostor není to pravé. Nezapomeňte si vzít s sebou termosku s čajem. Hned se budete cítit výborně, vyplavují se hormony štěstí. Na zdraví to poznáte už po měsíci až dvou.

10. Nemusíte mrznout

Při plavání v zimních měsících dodržujte limit, kdy setrváte v ledové vodě. Má-li 0 až 8 stupňů Celsia maximum je 20 minut, víc není rozumné.