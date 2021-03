Kdo na Facebooku sleduje sedminásobného pokořitele slavného Ironmana, dobře o jeho zálibě v otužování ví. Z pekelných veder Havaje si asi v zimě potřebuje odskočit do opačného extrému. Nic překvapivého. Jarda sám o sobě tvrdí, že je tak trošku blázen. „Letos je konečně ta pravá zima, už si musíme opravdu odsekávat led. Dnes třeba kolem nás nehrají hokej, minule ale na nás koukali a hráli,“ libuje si na přerovské Laguně.

Společně s dalším triatletem Alešem Skřečkem se u tamní restaurace sešli v pravé poledne, převlékli se do plavek, vytáhli sekery a šlo se na věc. Asi místo oběda. Po chvíli dorazil i třetí do party, bývalý mládežnický reprezentant v plavání Pavel Lanč.

Po nezbytné „ledorubecké“ práci nastává hodina H. Ne, samozřejmě ve vodě o teplotě asi jeden stupeň Celsia borci nebudou hodinu. Většinou je to kolem pěti minut. Výjimkou není společná úterní seance před zraky a foťákem otravného novináře.

„Rok od roku pociťujeme, že tady dokážeme být déle a ve větší zimě. Ještě vloni bychom tohle nedokázali,“ prozrazuje Jaroslav Hýzl ponořený do vysekaného obdélníku v ledové ploše.

Začali v bazénu

Tahle partička se naplno do otužování vrhla před třemi lety, začala ve venkovním přerovském bazénu. Poté přišlo období přerovské Bečvy, kde ideální zázemí poskytovala zakotvená „Ololoď“ Kordulka. Teď ale pánové zahnízdili na Laguně, kde se schází už druhým rokem dvakrát nebo třikrát do týdne. „Je to teď veliký trend. Všichni dělají selfíčka a ukazují se, my ale jen zcela výjimečně, abychom ukázali, že to stále ještě děláme i my. A to dlouhodobě,“ upozorňuje Hýzl.

Po pěti minutách tedy chlapi z vody vylezli, došli ke svým věcem u restaurace, začali se oblékat. A taky trošku třepat. „Po pár minutách venku z vody to začíná být nejhorší,“ shodují se.

Sám také uznal, že pár let zpátky mu bývala zima třeba i doma nebo v kanceláři. To mohl být problém třeba i při závodění v podmínkách extrémních triatlonů. Otužování je tedy taky dobrým tréninkovým doplňkem. A nejde jen o plavání ve studenější vodě. „Stačí kolikrát, když zaprší na kole,“ zmíní Aleš Skřeček.

Nebylo ani půl jedné a trio otužilců se vydalo za dalšími povinnostmi všedního dne. Samozřejmě pěšky. „Člověk se pak rychlou chůzí zpátky zahřeje,“ pousměje se Skřeček.

Ani jeden z odvážlivců však po celou dobu otužování prakticky nepoznal zdravotní problémy. „Chřipka nebo covid mají strach, my bychom je v tom utopili,“ uzavřel s úsměvem Jaroslav Hýzl.

Tak co, zkusíte to taky? Pokud ano, tak určitě nikdy ne sami. Začít by se mělo pomalu a postupně. Klidně od umyvadla ve vaší koupelně.