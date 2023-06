Zranění vyřadilo Ondřeje Veselého, Eduard Kubelík chce limit, ale také medaili

Zhruba desítka mladých atletů z Vysočiny míří na nadcházející republikový šampionát do Ostravy. Mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let na dráze se uskuteční o prvním červencovém víkendu ve Vítkovicích.

