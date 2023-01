Je první žena ve vedení krajského svazu házené. Michaela Slavíková už si ale na mužskou pozici zvykat nemusí. „Před mým nástupem vykonávali pozici tajemníka v Havlíčkově Brodě také pouze muži. Je dobře, že se do takových pozic dostávají i ženy. Přece jen ženy mají trochu jiný pohled na některé věci a v některých situacích si umí dobře poradit a udržet určitý nadhled,“ usmívá se nová předsedkyně na Vysočině.

„Není to pro mě jednoduché převzít funkci po takové ikoně, která toho pro házenou na Vysočině udělala tolik,“ dodává a poukazuje na Zdeňka Tůmu, který vedl kraj před jejím nástupem.

Novou funkci bere zodpovědně a rozhodně nechce zklamat své podporovatele. „Pokusím se udržet házenou na úrovni a zároveň ji chci zkusit podpořit a posunout na vyšší úroveň. Jako členka Rady ČSH beru funkci s pokorou a chci být nápomocná,“ váží si zvolení Slavíková, která se tak stala pomyslným prostředníkem mezi svazem a kluby na Vysočině. Její práce primárně obnáší komunikaci.

Chce se zaměřit hlavně na rozvoj mládežnických kategorií. „Bez dětí by nám mohlo ubýt určité věkové kategorie a chyběla by návaznost,“ myslí si. Klíčová je podle Slavíkové také ženská složka a podpora menších klubů. „Byla by velká škoda, kdyby se kluby rozpadly kvůli nedostatku dětí nebo neobsazení týmu trenéry. V tuto chvíli to bývá celkem problém,“ upozorňuje na nepříznivou situaci a nedostatek trenérů. „Chceme propagovat házenou jako kolektivní sport, ve kterém si děti mohou najít kamarády a trávit tak volný čas,“ sděluje další cíle.

Nová předsedkyně už dělá na Vysočině první velké pracovní kroky. Zasloužila se o postavení sportovní haly v Havlíčkově Brodě, kde 14 oddílů muselo nacházet své útočiště v tělocvičnách základnách a středních škol. „Nová hala bude využívat sociální zázemí stávající haly, ale má odpovídající parametry pro pořádání různých turnajů a utkání. Jsem moc ráda, že to vyšlo, a od příštího podzimu budou sportovat v nové sportovní hale,“ zmiňuje předsedkyně a děkuje za pomoc městu, které se na výstavbě finančně podílí.

Házená jí rozhodně není cizí. „Provázela mě celé dětství, mládí až do dospělosti,“ přiznává Slavíková a vzpomíná na nominaci do širšího kádru mládežnické reprezentace. Ve 22 letech ale po zdravotních problémech byla nucena ukončit profesionální hráčskou kariéru. Na sport ale nezanevřela před mateřskou dovolenou trénovala děti. Nyní už je z manažerského hlediska čtvrtým rokem zpět a snaží se pomoci s rozvojem házené v regionu.