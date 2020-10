Zrušeny bez náhrady byly již úvodní závody ze začátku poháru. Sezona měla původně začít v polovině března v Kamenné závodem Blátivý kameňák, ze známých důvodů se neuskutečnily ani Běh Lorenzovými sady, Běh Na kopcích a Petrůvské pelášení. „Měly různého pořadatele, a tak by bylo velmi složité je vměstnat do termínové listiny,“ upozornil koordinátor poháru Petr Motálek.

S uvolněním opatření se potom oblíbený seriál, který čítá už své osmé pokračování, rozpohyboval a Motálek si pochvaloval i většinou velmi solidní účast. „Těžko se dalo odhadnout, kolik běžců se bude hlásit. Byla to velká neznámá,“ tvrdil Motálek.

Své příznivce si našel, řada účastníků kombinovala závody Třebíčského běžeckého poháru s obdobným podnikem Běžec Vysočiny, který se odehrává hlavně na Jihlavsku.

Třebíčský běžecký pohár

Absolvované závody: Jarní Agro kilometr (20. května), Do kopce u Brabce (3. června), Projekční desítka (20. června), Běh energetiků (Běh energetiků), Uzenářská trojka na dráze (16. září), Běh městem Hrotovice (19. září), Běh naděje (1. října), Běh Libušiným údolím (10. října).

Zbývá: Borovinská desítka (28. listopadu), Kros ARCHATT Hrádek (5. prosince), Silvestrovský běh (31. prosince).

Původních deset položek navíc ještě rozšířil v září závod Běh městem Hrotovice. Jenže to už se začalo nad koncem dlouhodobé soutěže smrákat. V říjnu stihli pořadatelé uskutečnit ještě sedmý díl Běh naděje a Běh Libušiným údolím. Ovšem Borovinská desítka dostala už červenou. „Odložili jsme ji na osmadvacátého listopadu,“ informoval za pořadatelský tým Petr Veleba.

Jenže šance na úspěch je malá. A to platí i o prosincových akcích. Přitom zejména předposlední závod Kros Archatt Hrádek (5. prosince) je pro příznivce běhu důležitý. „Máme velký zájem, aby se vydařil co nejlépe. V roce 2022 by totiž mohl být krosovým mistrovstvím republiky. To byla pro Třebíč velká pocta,“ upozorňoval Motálek.

V každém případě podle regulí už vítěz poháru může být vyhlášený. „Do poháru bude započteno sedm nejlepších výsledků z celkového počtu absolvovaných závodů v každé kategorii.“

V průběžném absolutním pořadí mužů vede jihlavský Jakub Exner před svým oddílovým kolegou Jaroslavem Vítkem a Davidem Nezvedou ze Spartaku Třebíč. Mezi ženami k triumfu nejblíže Martina Černá z TJ Myslibořice, které šlape na paty třebíčská Denisa Lesslová.