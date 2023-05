Nezvyklý čas utkání, zápas začínal v 19.30 hodin, si vyzkoušeli Gladiators kvůli televiznímu přenosu. „Jsou to čtyři sluníčka na hřišti,” smál se quarterback Gladiátorů Jan Dundáček po vítězném utkání. „Při hře to až tolik nevadí. Samozřejmě, receiverům se může balon při vysokých přihrávkách ve světlech na chvíli ztratit. Ale myslím si, že v zápase to nikoho negativně neovlivnilo.”

Oproti svítícímu slunci, které může hráče oslňovat jen z jedné strany a týmy tomu mohou uzpůsobit taktiku, světelné stožáry pálí na hřiště ze všech čtyř stran. „V NFL (Národní fotbalová liga, nejvyšší soutěže v USA – pozn. aut.) bývá světel víc po obvodu celého hřiště,” vysvětluje Dundáček.

Jemu jako tvůrci hry týmu však nezvyklé podmínky nevadily. „Je to jiné. Byla to zajímavá zkušenost, bylo to fajn. Nejhorší na tom však bylo, že už takhle večer byla strašná zima. Byla to taková klasika, kdy na Vysočině bylo o deset stupňů méně než ve zbytku republiky, takže jsem v závěru zápasu už trošku mrznul,” uzavřel zvesela Jan Dundáček.

Zkušení baseballisté

Od letošní sezony hrají na zrekonstruovaném stadionu pod umělým osvětlením nejvyšší soutěž baseballisté Třebíč Nuclears.

Také oni si večerní atmosféru pochvalují. „Na umělé osvětlení byli hráči zvyklí již z tréninků, takže při zápasech to pro ně nebyl až takový nezvyk. Navíc nové moderní osvětlení kvitují i naši protivníci, kteří hovoří o nejlepším areálu pro baseball u nás,” prozradil pyšně Robert Vávra, tiskový mluvčí Nuclears.

Třebíčští baseballisté hrají pod umělým osvětlením od letošní sezony pravidelně.Zdroj: Robert VávraPokud jde o srovnání přírodního a umělého osvětlení, baseballistům spíše vyhovuje umělé. „Osobně se domnívám, že umělé osvětlení je pro hráče i lepší, protože je konstantní,” nabízí svůj pohled Vávra. „To naopak neplatí při hře ve dne, kdy mohou do hry vstupovat měnící se světelné podmínky s ohledem na intenzitu svitu slunce.”

Při výstavbě umělého osvětlení nebyl klub limitován speciálními požadavky hráčů, jako spíše obecnými předpisy. „Největší omezení jsme museli vyřešit s ohledem na okolní obyvatele, protože náš stadion leží na sídlišti. Museli jsme proto dodržet hygienická nařízení o světelném smogu a měli jsme zde i kontrolu,” vysvětluje Robert Vávra.

Nové podmínky pro utkání neubraly na kvalitě výkonů zmíněných celků. Gladiators pokračovali ve své spanilé jízdě soutěží, Nuclears mají po víkendu jistotu postupu do play-off.