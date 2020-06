Letošní ročník bude již třicátý devátý, a na trati vedoucí okolo Náměšťského zámku se bude bojovat o body v hodnocení mistrovství České republiky a v rámci mezinárodního pohárového závodu Maverick Rescue Euro Cup 2020. „Jsme velice rádi, že můžeme fanouškům automobilového sportu oznámit radostnou zprávu, že ani letos nepřijdou o tradiční závody automobilů do vrchu MANN-FILTER Zámecký vrch v Náměšti nad Oslavou," předseda organizačního výboru Autosport Klubu Náměšť nad Oslavou Ivan Rybníček.

Letošní ročník bude přece jenom trochu „jiný“. „Nechceme připravit motoristické příznivce tohoto významného závodu v Kraji Vysočina o podívanou, a proto se budeme snažit uspořádat závod tak, aby byl co nejvíce přístupný divákům. Bohužel v současné době vlastně nikdo neví, jaká opatření směrem k návštěvě fanoušků budou v době našich závodů platná. Pevně věříme, že do konáním závodů budou opatření minimální a my bude moci našim příznivcům vyjít co nejvíce vstříc. Vždyť Zámecký vrch dělá nejvíce právě parádní divácká kulisa a atmosféra kolem trati, kterou diváci umí jezdcům připravit," vysvětlil Rybníček s tím, že potřebné informace budou organizátoři postupně zveřejňovat a aktualizovat na sociálních sítích a oficiální internetové stránce závodu.