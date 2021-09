V skupině A letošní soutěže smíšených družstev, která se hrála v minulých dnech v Liberci, obsadil HTK Třebíč druhou příčku za suverénním LTK Liberec. „Je to úspěch, také v sedmé sezoně v řadě jsme v první lize uspěli, což je určitě cenné,“ komentoval výsledek nehrající kapitán HTK Třebíč Jaroslav Bulant.

Jako nehrající kapitán musel na poslední chvíli změnit složení ženské části družstva, když se omluvily hostující hráčky Slovenka Chantal Škamlová a Maďarka Ágnes Lilla Buktová. „Museli jsme improvizovat, vsadili jsme na naše hráčky, ty to nakonec celkem zvládly,“ dodával Jaroslav Bulant.

Dva body ve dvou dvouhrách zajistila zkušená Monika Svobodová, vedle ní dostaly šanci patnáctiletá Eliška Grünová, která odehrála všechny tři dvouhry (jednu vítězně) a s padesátiprocentní úspěšností i dvě čtyřhry, a do ligy nakoukla i teprve třináctiletá Adéla Svítilová. „Eliška Grünová si odbyla prvoligový debut s nepočínala si špatně. Pro Adélu Svítilovou to bylo seznamování s takovou soutěží,“ poznamenal nehrající kapitán. „Uvidíme, jak se budou jejich kariéry dál vyvíjet, talent tyto mladé tenistky určitě mají,“ odhadoval.

Obě děvčata se připravují v třebíčském Krajském centru talentované mládeže, Eliška Grünová je odchovankyní třebíčského tenisu, Adéla Svítilová přešla do centra z Jihlavy.

Do mužských duelů nastoupili v barvách Třebíče naopak vesměs hostující tenisté. V případě Ondřeje Válka to platí ale pouze částečně, neboť se jedná o třebíčského odchovance, který v současnosti působí v Prostějově. „Slováci Michal Selecký a Juraj Masár nastupují v první lize za Třebíč už několik let, dnes už je považujeme tak trochu za naše hráče,“ poukázal na historii sestavovaní současného družstva Jaroslav Bulant.

Další kmenoví třebíčští tenisté by si o příležitost v první lize mohli začít říkat v nejbližších letech, Matyáš Říha si v Liberci zahrál dvakrát čtyřhru.

Podle Jaroslava Bulanta šla úroveň tenisu v liberecké skupině první ligy letos oproti předcházejícím ročníkům dolů. Kluby z Hradce Králové i pořádajícího Liberce vsadily letos hlavně na vlastní hráče, absence hostujících zahraničních tenistů byla znát.

První tenisová liga by se po dvouleté odmlce mohla v roce 2022 vrátit do Třebíče i jako do pořadatelského města. Podle předběžných informací by se HTK Třebíč mohl o získání pořadatelství jedné ze čtyř skupin soutěže opět hlásit.

Z výsledků

I. liga, skupina A:

HTK Třebíč – TENIS-CENTRUM DTJ HK 6:3

Selecký – Malý 1:6, 6:4, 2:6, Masár – Filip 6:4, 7:6, Svobodová – Jelínková 6:4, 7:5, Grünová – Prouzová 6:3, 6:1, Traxler – Praus 6:1, 6:3, Válek – Chramosta 6:2, 6:3, Grünová, Svítilová – Jelínková, Josefová 6:7, 3:6, Traxler, Válek – Praus, Lukáš 6:1, 6:3, Selecký, Říha – Filip, Chramosta 1:6, 3:6.



LTK Liberec – HTK Třebíč 7:2

Paulson – Selecký 6:2, 6:2, Reček – Masár 5:7, 6:7, Viďmanová – Grünová 6:1, 6:1, Petruželová – Svítilová 6:0, 6:0, Franěk – Traxler 6:3, 6:2, Majšajdr – Válek 6:2, 6:2, Viďmanová, Krejsová – Svobodová, Grünová 6:4, 5:7, 0:1, Paulson, Reček – Traxler, Válek 7:6, 7:5, Franěk, Zahrádka – Selecký, Říha 6:1, 7:5.



HTK Třebíč – LTC Houšťka 5:1

Selecký – Pavluv 6:3, 6:2, Masár – Minx 7:5 (Minx po prvním setu utkání skrečoval pro zranění), Svobodová – Šefčíková 4:6, 6:3, 6:0, Grünová – Milenkovicová 3:6, 2:6, Traxler – Jiroušek 6:0, 6:0, Válek – Jetel 6:3, 6:0, Po dohodě obou kapitánů se za rozhodnutého stavu čtyřhry nehrály.

Ostatní výsledky: LTC Houšťka – LTK Liberec 0:9, TENIS-CENTRUM DTJ HK – LTC Houšťka 4:5, LTK Liberec – TENIS-CENTRUM DTJ HK 7:0.



Tabulka skupiny

1. LTK Liberec 3 0 23:2 6

2. HTK Třebíč 2 1 13:11 5

3. LTC Houšťka 1 2 6:18 4

4. TENIS-CENTRUM DTJ HK 0 3 7:18 3