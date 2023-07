Z tria mladých atletů má na EYOF největší šance Ondřej Loupal

Tři mladí atleti z Vysočiny by měli zasáhnout do bojů na blížícím se Evropském olympijském festivalu mládeže, který se koná od 25. do 29. července ve slovinském Mariboru.

Ondřej Loupal chce na olympijském festivalu mládeže zabojovat o medaili v běhu na 400 metrů. | Foto: Jaroslav Loskot