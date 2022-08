Pro oba to bude premiéra na mistrovství Evropy na dráze, Dorota Skřivanová pojede do Mnichova se zkušenostmi z letošního halového mistrovství světa v Bělehradě, kde skončila pátá.

Dorota Skřivanová, nejlepší česká vícebojařka posledních sezon, obhájila v červnu domácí mistrovský titul, na šampionátu v pražském Edenu navíc vylepšila kariérní maximum na 6073 bodů. Třiadvacetiletá členka pacovského Slavoje se letos výkonnostně posunula v běžeckých a skokanských disciplínách, o výkony v nich by mohla opřít i své vystoupení v Mnichově.

Eduard Kubelík se dostal do nominace na poslední chvíli, kvůli zdravotním komplikacím z ní vypadl Tomáš Němejc. „Bylo to do poslední chvíle napínavé,“ přiznal jihlavský atlet, jehož čeká na mistrovství Evropy běh na dvě stě metrů a jako náhradník je v nominaci i pro štafetu 4 x 100 metrů.

Devatenáctiletý Eduard Kubelík letos maturoval, po maturitě se podle vlastních slov nenachází v ideální formě, ale sází na to, že mu atmosféra evropského šampionátu pomůže ke kvalitnímu výkonu i solidnímu umístění.

Oblíbenou dvoustovku letos běžel za rovných 21 sekund, v Mnichově by se rád dostal pod tuto hranici. „Chtěl bych běžet pod 20.90, rád bych bojoval o semifinále,“ poznamenal Eduard Kubelík, který má dvoustovce osobní rekord 20.82. S tímto časem byl loni stříbrný na juniorském mistrovství Evropy v Tallinnu.

Mistrovství Evropy v Mnichově se koná od 15. do 21. srpna. Sedmiboj žen s pacovskou Dorotou Skřivanovou je na program ve středu 17. a ve čtvrtek 18. srpna. Rozběhy na mužské dvoustovce s jihlavským Eduardem Kubelíkem se běží ve čtvrtek 18. srpna.