S největšími ambicemi jede do Ostravy jihlavský sprinter Eduard Kubelík, své zástupce budou mít na šampionátu také Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí a Třebíč, případně ještě Pacov.

Eduard Kubelík (Atletika Jihlava) poběží šedesátku i dvoustovku. Nejkratší sprint běžel letos za 6,79, šedesátku umí za 6,76. Čtyři přihlášení sprinteři mají osobní i letošní výkon lepší, ale rozdíly jsou minimální. Lepší letošní výkon řadí mezi adepty na pěkné umístění i Tobiáše Dvorského (Spartak Třebíč), jenž si v lednu zlepšil osobní maximum na 6,77.

Eduard Kubelík se bude víc soustředit na oblíbenější dvoustovku, na níž je díky nedávnému osobnímu rekordu a druhému nejlepšímu domácímu času všech dob 20,66 největším adeptem na titul. V Ostravě ho o víkendu navíc čeká přímá konfrontace s Pavlem Maslákem, držitelem národního rekordu 20,52. Ke kariérnímu maximu 20,66 na lednovém mítinku Czech Indoor Gala Eduard Kubelík poznamenal: „Je to super výsledek, jsou to plusové body pro Evropu a olympiádu, takže ještě zaběhnout nějaký dobrý výkon na MČR a bude to velice dobrý začátek.“

Ostatní běžci z Vysočiny se představí na tratích od 800 do 3000 metrů. Na start osmistovky se postaví Daniel Dočkal (Nové Město na Moravě), jemuž patří devátý nejlepší čas jak v tabulce osobních rekordů, tak letošních výkonů. Jeho výkon má hodnotu 1:53,66.

Mezi nejlepšími bude chtít být v cíli běhu na 1500 metrů Adam Červinka (Sokol Velké Meziříčí), který s nedávným výkonem 3:51,21 patří na šesté místo tabulek. Patnáctistovku poběží ještě dva jihlavští běžci, Pavel Dolák (3:58,76) a Václav Vorálek (3:59,80), kteří nejspíš do pořadí mezi nejlepšími nepromluví.

Adam Červinka bude startovat i v běhu na 3000 metrů a tam mu s časem 8:25,92 patří podobné tabulkové postavení jako na poloviční trati. Letos běželi tři kilometry rychleji jen je čtyři soupeři.

Mezi přihlášenými na 60 metrů s překážkami je mezi náhradníky i jihlavský Mikuláš Střelec, jenž letos zaznamenal výkon 8,79.

Kromě běžců se v Ostravě představí i velkomeziříčský výškař Tomáš Neufuss. Ten se s letošním výkonem 1,99 i kariérním maximem 2,02 řadí na jedenácté místo mezi třinácti přihlášenými.

Mezi přihlášenými ženami je velkomeziříčská Sára Pavlidu, kterou čeká start v běhu na 60 metrů a možná v dálce, kde figuruje jako náhradnice. Na šedesátce patří s dosaženým časem 7,71 do druhé desítky mezi přihlášenými. V dálce má její letošní výkon hodnotu 5,63 metru.

S třináctým časem si stoupne na start běhu na 3000 metrů třebíčská Tereza Štorková, její nejlepší i letošní výkon má hodnotu 10:23,44.

Mezi náhradnice pro běh na 400 metrů zařadili pořadatelé také Pavlu Vaňkovou (Slavoj Banes Pacov), jejíž maximum má hodnotu 58,48.