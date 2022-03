Členka oddílu Slavoj Banes Pacov prožila nejúspěšnější víkend své kariéry, už v pátek si na pátém místě mezi elitou vylepšila i osobní maximum o šest bodů na aktuálních 4566 bodů. „Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že budu startovat na halovém mistrovství světa a že budu pátá, tak bych tomu vůbec nevěřila. Přišlo by mi to hrozně směšné,“ zdůrazňovala v rozhovorech třiadvacetiletá Dorota Skřivanová v pátek večer, když v cíli osmistovky znala konečné výsledky.

Unavená, ale spokojená. „Jsem veselá, spokojená, ale chci si určitě odpočinout,“ říkala atletka, která se připravuje v Praze na USK pod trenérkou Martinou Blažkovou.

Cestu k pátému místu na světě orámoval jeden nový osobní rekord, jeden vyrovnaný rekord a dvě disciplíny,v nichž se k osobnímu maximu přiblížila. Dorotě Skřivanové se nepovedl jen vrh koulí, kde se nedostala za třináct metrů. Ale ani za vrh 12,90, za který si na osmém místě v disciplíně připisovala 721 bodů, na soupeřky výrazně neztrácela. „Koule byly hrozná, to ani nebudu komentovat, to se vůbec nepovedlo,“ vracela se pětibojařka ke třetí disciplíně v pořadí.

Naopak úvodní běh na 60 metrů překážek si pochvalovala, přestože za únorovým osobním maximem zaostala o pět setin sekundy. Za výkon 8,47 ale brala pěkných 1024 bodů a po první disciplíně byla devátá.

Skok do výšky nebyl v Bělehradě pro Dorotu Skřivanovou úplně bezproblémový, na 174 centimetrech potřebovala tři pokusy, ale bodovaných 180 centimetrů, což představovalo vyrovnaný osobní rekord, skočila napoprvé. Bylo z toho sedmé místo, další 978 bodů do soutěže a za 2002 bodů v součtu posun na sedmou příčku v průběžném hodnocení. „Ve výšce jsem se hledala na rozběhu, našla jsem se na 180,“ ohlížela se s nadhledem za druhou disciplínou atletka z vesnice Ctiboř u Častrova na Pelhřimovsku.

Do oblíbeného skoku do dálky šla Dorota Skřivanová z děleného sedmého místa, 2723 bodů měla v tu chvíli i Francouzka Léonie Camboursová. Hned prvním pokusem se česká reprezentantka dostala na 631 centimetrů, tedy pouhé dva centimetry za osobní rekord.

Bylo z toho čtvrté místo v disciplíně, lepší byly jen medailistky. Díky připsaným 946 za dálku, se posunula na průběžnou pátou příčku. Po čtyřech disciplínách měla na kontě 3669 bodů a o 22 bodů v tu chvíli předstihla úřadující halovou mistryni světa, Britku Katarinu Johnsonovou-Thompsonovou. „Dálka byla skvělá. Chtěla jsem to ještě nějak posunout, ale asi jsem se namlsala tím prvním pokusem,“ komentovala reprezentační debutantka předposlední disciplínu.

Na závěrečnou osmistovku se Dorota Skřivanová těšila už před odletem do Bělehradu. Myslela na zlepšení osobního rekordu a to se jí povedlo. V čase 2:14,73 (své maximum posunula o 1,07 sekundy) doběhla šestá. Připsala si závěrečných 897 bodů a mohla se radovat z konečné skvělé páté příčky. „Užila jsem si to tady hrozně moc, hodnotím to velmi kladně,“ vzkazovala prostřednictvím České televize divákům doma Dorota Skřivanová.

Mistrovský bělehradský pětiboj žen:

1. Noor Vidtsová (Belgie) – 4929 bodů (osobní rekord)

2. Adrianna Sułeková (Polsko) – 4851

3. Kendell Williamsová (USA) – 4680

4. Holly Millsová (V. Británie) – 4673 (osobní rekord)

5. Dorota Skřivanová (ČR) – 4566 (osobní rekord)

6. Claudia Conteová (Španělsko) – 4499

Mistrovský bělehradský pětiboj Doroty Skřivanové:

60 metrů překážek: 8,47 (1024 bodů)

výška: 180 (978)

koule: 12,90 (721)

dálka: 6,31 (946)

800 metrů: 2:14,73 (897)

celkem: 4566 bodů