Hokejbalový maraton odstartuje příští pátek v 18 hodin. Vítězný tým poznáme o dva dny později, kdy je rovněž od 18.00 naplánované finále turnaje.

Do krajského města z Vysočiny dorazí celkem dvanáct celků. Nováčky turnaje budou hokejbalisté Pardubic, Českých Budějovic, Suchdolu nad Lužnicí a výběr Opatova. O putovní pohár si dále přijedou zahrát mančafty Vsetína, Prahy, Brna a Kladna.

Z týmů z Vysočiny budou ve hře, kromě pořádajícího výběru SK Jihlava, také jejich regionální sousedé z Okříšek a pak rovněž mužstvo Nedělní odreagování. To bude složené i z bývalých hokejbalistů sportovního klubu.

Rychlý návrat? Bedřichov myslí po sestupu z přeboru na stabilizaci mladého kádru

„Letos máme rekordní účast, takže je ten turnaj zase o stupínek prestižnější,“ těší pořadatele Petra Krále, který dodal: „Ve hře byl ještě zahraniční tým, čímž bychom splňovali parametry mezinárodního turnaje jako v minulosti, ale bohužel z této účasti sešlo. Přesto jsme se složením účastníků spokojeni, určitě nás čeká velká hokejbalová show.“

Na hokejbalové fanoušky čeká přesně čtyřicet zápasů. Týmy byly rozděleny do dvou skupin po šesti, ze kterých postoupí do následného play-off celky na prvním až čtvrtém místě. Naopak zbylou čtveřici čekají pouze utkání o konečné umístění. „Pro týmy je to především kvalitní zimní příprava. Každý z účastníků si zahraje minimálně šest zápasů, což je hlavní smysl pořádání tohoto turnaje. Je ale jasné, že každý bude chtít vyhrát a být na konci s pohárem,“ vysvětluje Král.

Vítěz posledních dvou ročníků, extraligová Hostivař, na turnaji prvenství obhajovat nebude kvůli svému nabitému programu před startem jara. Mezi favority turnaje budou patřit určitě Suchdol nad Lužnicí, České Budějovice a Pardubice. Tedy týmy, které hrají první ligu.

Černým koněm by měly být, podobně jako v předešlých letech, celky Kladna a Vsetína. Pozadu nebude chtít zůstat ani domácí výběr Jihlavy, který všechny předešlé ročníky skončil vždy na stupních vítězů. „Jsme doma, takže se budeme chtít předvést v tom nejlepším možném světle. Náš cíl je krom kvalitní přípravy i co nejlepší umístění. Jako pořadatelský tým chceme být co nejdéle ve hře a zabojovat o celkové prvenství,“ má jasno Král.

Fotbalisté Ždírce schytali na úvod těžký výprask, Humpolec vyhrál i další derby

Celky na prvních čtyřech místech dostanou poháry a věcné ceny. Prestižní budou také individuální ocenění nejlepších hráčů turnaje – brankáře, obránce a útočníka.

Ovšem ani týmy mimo stupně vítězů neodjedou s prázdnou. „Všem našim partnerům děkujeme za podporu, bez které bychom si nemohli dovolit tak velkou akci pořádat. Věřím, že si všichni fanoušci a účastníci přijdou na své a budou se sportem bavit,“ přeje si předseda jihlavského oddílu Libor Doležal.

Vstup na turnaj je zdarma. Po celý víkend bude v areálu SK také otevřený bufet, kde se budou moci všichni diváci občerstvit.