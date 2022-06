Původní dorostenecká parta byla ve své éře úspěšná. V kadetkách i juniorkách hrávala Třebíč první ligu. „Jenže hodně nás skončilo právě po ukončení středních škol, kdy jsme se rozprchly na vysoké školy a naše parta se prakticky rozpadla,“ vzpomíná Krejčí. „Do žen přešlo asi jen pět holek. Postupně jsme ale skončily s volejbalem všechny.“

Přestože se exspoluhráčky rozprchly do světa, kontakt nikdy zcela neztratily. „Scházely jsme se jednou za rok na vánoční volejbálek. To jsme si jen tak ze srandy pinkly a pokecaly. Každý rok s náma chodil i trenér Martin Hlávka. Takto jsme se pravidelně vídaly. Poslední zimu jsme se bavily o tom, že nám aktivní volejbal ohromně chybí a že by bylo fajn zase něco dělat,“ prozradila kapitánka.

Naštěstí to nebylo jen plané povídání. Třebíčanky svoji touhu dokázaly i realizovat. „Původně jsme se domluvily na tom, že si budeme chodit jen tak zahrát, abychom se hýbaly,“ pokračuje Krejčí. „Na to Martin povídá, že jestli do toho půjdeme, tak se přidá také. A to už byl jen krůček ke znovu založení družstva a přihlášení se do soutěže.“

Od podzimu tak vstoupí obrozený tým do oficiální soutěže. „Někdy koncem září začátkem října by se to mělo rozjet,“ těší se Krejčí. „Hrát budeme krajský přebor a uvidíme, jak na tom budeme. Koukala jsem, že se za tu dobu, kdy jsme hrály my, hodně změnila družstva. Jezdily jsme třeba do Žďáru nebo Přibyslavi, které tam už nejsou. Naopak přibylo například Nové Veselí.“

Třebíčským volejbalistkám nechybí ani zdravé sebevědomí. „Bylo by to pěkné umístit se od třetího do pátého místa,“ culí se Krejčí. „Nechceme to nějak přehánět, vždyť jsmě měly všechny sedm až dvanáct let pauzu. Nemáme proto na sebe žádné velké nároky. Věřím však, že to časem půjde nahoru. Trenér tvrdí, že v nás vidí velký potenciál. Snad to tak opravdu je.“

Na soupisce je aktuálně sedmnáct hráček, mix mladých a zkušených hráček. „Z toho jsem překvapená i nadšená. Prvotním cílem bylo ukázat, že i s dětma jde něco dělat. Ale holky to chytly za pačesy, od března jsme trénovaly jednou týdně, od dubna chodíme dvakrát. Když je zápal, všechno jde,“ uzavírá s úsměvem Žaneta Krejčí.