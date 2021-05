Český svaz kanoistů i vodácký klub SK Žižkov, který sportoviště na Trnávce provozuje, obdržely klíčové souhlasné stanovisko od hlavní hygieničky Pavly Svrčinové. Součástí souhlasu je detailní stanovení opatření. „Všichni závodníci, členové realizačních týmů a další osoby, které budou mít přístup do areálu, jsou povinni absolvovat vyšetření na koronavirus metodou PCR. Výsledek musí předložit před vstupem do areálu, test nesmí být starší osmačtyřiceti hodin,“ poukázal na jednu z podmínek pro konání závodů ve vodním slalomu předseda SK Žižkov Martin Hájek.

Diváci budou mít letos smůlu. „Nebude jim přístup umožněn, maximálně může být v areálu tři sta lidí,“ vysvětlil.

Nominační závody pro výběr reprezentačního týmu ve vodním slalomu se na Trnávku vracejí po třech letech. Jeden z pohárových závodů se zde jel naposledy loni začátkem září, akce byla součástí Akademického mistrovství České republiky.

Přestože o nominaci na olympiádu je jasno od loňského roku, kdy si letenky do Tokia vybojovali Jiří Prskavec (K1), Kateřina Minařík Kudějová (K1), Tereza Fišerová (C1) a Lukáš Rohan (C1), nominační závody jsou důležité kvůli reprezentaci ve Světovém poháru a na Mistrovství světa v Bratislavě. „Podle mých informací má na Trnávku přijet kompletní domácí špička,“ připomněl Martin Hájek.

Ti nejlepší se do areálu u Želiva budou přesouvat z mistrovství Evropy, které se od včerejška koná v italské Ivrei. „Poslední trénink na Trnávce bude v úterý jedenáctého května, pak už se budeme připravovat na samotné víkendové závody,“ uvedl k programu Martin Hájek.

Úvodní závod letošního Světového poháru je na programu od 11. do 13. června v Praze. Další tři závody pořádají postupně německý Markkleeberg (od 18. do 20. června), španělské La Seu (od 3. do 5. září) a francouzské Pau (od 10. do 12. září. Na olympiádě v Tokiu je vodní slalom na programu od 25. do 30. července. Mistrovství světa v Bratislavě se uskuteční od 21. do 26. září.