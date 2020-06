Vítězem dešťových Třebíčských vícebojů se stal v osobním rekordu Havlíček

Jako by se počasí mstilo třebíčským atletům za to, že se nenechali jarními celostátními omezeními omezit v přípravě a během června dohánějí to, co zameškali opožděným zahájením sezony. Při víkendových vícebojích, které uspořádali na svém stadionu, bylo snad nejhorší počasí ze všech jejich ročníků. Byť některé z nich probíhaly brzy zjara, jiné naopak až na začátku října. Ale dešti, větru a chladu navzdory dosáhli nejlepší závodníci kvalitních výkonů.

Atletické závody, ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Vítěz kategorie dorostenců, domácí Adam Havlíček, si vytvořil nejlepší osobní výkon v hodnotě 6 669 bodů. To zároveň znamená vedení v aktuálních republikových tabulkách. V jednotlivých disciplínách si zlepšil svá maxima ve vrhu koulí a na čtyřstovce. Mimo soutěž si třebíčský atlet Tomáš Vilímek vyzkoušel formu v koulařském kruhu a dosáhl svého třetího nejlepšího letošního výkonu. V pátém pokusu vrhl sedmikilovou kouli do vzdálenosti 17,43 m. Z VÝSLEDKŮ TŘEBÍČSKÝCH VÍCEBOJŮ

Desetiboj dorostenci: 1. Havlíček (Spartak Třebíč) 6669, 2. Gonda (Slavkov) 4766, 3. Kružík (Jihlava) 4210, 4. Veleba (Spartak Třebíč) 4083.

Devítiboj žáci: 1. Dreisig (Jihlava) 4321, 2. Tuček 3065, 3. Kratochvíl 2715.

Sedmiboj juniorky: 1. Bartoňková 3030, 2. Kühwegová 2655 (všichni Spartak Třebíč).

Sedmiboj dorostenky: 1. Červená (Svitavy) 4728, 2. Vrzalová (Jihlava) 4313, 3. Juránová (Svitavy) 3982.

Sedmiboj žákyně: 1. Zahrádková 4167, 2. Láníková 3734, 3. Fialová 3724.

Pětiboj mladší žáci: 1. Vomela 1452 (všichni Spartak Třebíč), 2. Harvey 1432 (Velké Meziříčí), 3. Dobrovolný (Spartak Třebíč) 1156.

Pětiboj mladší žákyně: 1. Vavřinová (Jihlava) 3037, 2. Kulhánková (Spartak Třebíč) 2820, 3. Dreisigová (Jihlava) 2654. MILAN ZIEBERT

Autor: Redakce