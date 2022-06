Vít Kotrba i Daniel Dočkal splnili roli favoritů, oba jeli do Ostravy pro zlato a v samotných závodech to potvrdili. Oba navíc přidali ještě po jednom cenném kovu. Vít Kotrba byl navíc stříbrný ve vrhu koulí, nové osobní maximum má hodnotu 16.44 metru. Daniel Dočkal veze ještě bronz za třetí místo na patnáctistovce, kde zaběhl čas 3:58.50 minuty. Zajímavostí je, že novoměstský vytrvalec byl větším favoritem na kratší z obou tratí, ale nakonec to dopadlo opačně.

Po jedné medaili získalo dalších osm atletů či atletek. „Počet získaných medailí je velice pěkný, Vysočina byla na ostravském mistrovství republiky rozhodně úspěšná,“ prohlásil Vratislav Fišera.

Junioři se postarali o další dvě medailová umístění. Stříbro ve skoku do výšky vybojoval Tomáš Neufuss (Sokol Velké Meziříčí) díky osobnímu rekordu 2.06 metru. Bronz přidal zásluhou času 52.74 sekundy na 400 metrů překážek Ondřej Veselý (Spartak Třebíč). Těsně pod stupni vítězů skončil ve stejném finále jeho klubový kolega Michal Krátký, který běžel za 53.04.

S bronzem se z šampionátu vracela juniorka Karolína Krejčí (Atletika Jihlava), která v soutěži oštěpařek hodila 42.50 metru. Hned za ní skončila díky osobnímu rekordu 42.31 metru Kateřina Douchová (Jiskra Havlíčkův Brod). Rovněž na čtvrtém místě byla v cíli běhu na 3000 metrů překážek Karolína Šípková (TJ Nové Město na Moravě), také její výkon 11:52.65 je novým osobním maximem.

Pět medailí přivezly na Vysočinu dorostenky. Stříbrná byla v hodu kladivem za výkon 57.53 metru Karolína Slámová (TJ Nové Město na Moravě). Stejný kov má i dálkařka Sára Pavlidu (Sokol Velké Meziříčí) za kariérní maximum 5.76 v dálce, od zlata ji dělily tři centimetry. Druhá skončila ještě výškařka Renata Láníková (Spartak Třebíč), skočených 1.72 metru představuje vyrovnaný osobní rekord. Za stejný výkon brala mistrovský titul vlašimská Magdaléna Zídková, rozhodla oprava Renaty Láníkové na poslední zdolané výšce. „Bylo to opravdu těsné, další výšku 1.74 shazovala Renata Láníková jen lehce. A radost mám i ze stříbra Sáry Pavlidu,“ dodával Vratislav Fišera.

Mezi bronzové dorostenky se zařadila diskařka Lucie Kozojedová (Slavoj Banes Pacov) za 40,49 metru. A třetí byla i štafeta jihlavské Atletiky 4 x 100 metrů ve složení Karolína Sáblíková, Klára Vavřinová, Magdalena Vodičková a Nikola Musilová.

Kromě toho těsně unikla medaile dvěma jihlavským dorostenkám. Magdalena Vodičková byla čtvrtá v trojskoku za 11.56 metru, za bronzem zaostala o pět centimetrů. Michaela Heřmánková skončila čtvrtá v hodu oštěpem za výkon 42.56 metru, ta se na čtvrté místo dostala až v závěrečné šesté sérii.

Medailová bilance klubů z Vysočiny:

TJ Nové Město na Moravě – 3 (1-1-1)

Slavoj Banes Pacov – 3 (1-1-1)

Sokol Velké Meziříčí – 2 (0-2-0)

Spartak Třebíč – 2 (0-1-1)

Atletika Jihlava – 2 (0-0-2)