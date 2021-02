Soutěžilo se po jednotlivých kategoriích a tak bylo jasné, že početnější týmy budou ve výhodě. To ukázaly i výsledky, kdy do pomyslného cíle nedorazil tým juniorů, který čítá pouhých jedenáct hráčů. Do cíle se dostalo pět ze sedmi třebíčských týmů. Pouhých devět dnů stačilo nově se tvořícímu týmu žen. „O týden více potřebovali dorostenci, v těsném závěsu za nimi dorazili starší žáci,“ informoval Ladislav Bazala, člen výkonného výboru klubu.

Hlavním cílem bylo, aby se hráči opět dostali do tréninkového procesu, a to se povedlo na výbornou. „Do soutěže zapojilo přesně sto osm hráčů, což je výsledek opravdu úchvatný a jen to dokazuje, jak moc sportovní život Sniperům schází. O tom, že soutěž byla velmi úspěšná, vypovídá i to, že se naší myšlenkou inspirovalo i několik dalších florbalových klubů. Třeba Tatran Střešovice, Floorball Club Písek, FbC Hradec Králové, Florbal Sokolov a Florbal Dobříš,“ vyjmenoval.

Radost z uskutečněné akce měl i klubový šéftrenér Petr Nesnídal. „Naši cestu do Göteborgu beru jako trefu do černého s ohledem na počet zúčastněných hráčů a hráček. Sám jsem byl touto soutěží pohlcen a snažil se kategorii mladších žáků také pomoci k co nejrychlejší cestě k cíli,“ svěřil se.