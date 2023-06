Dva mistrovské tituly a k tomu ještě jednu medaili vezou reprezentanti vysočinských atletických klubů z víkendového republikového šampionátu ve vícebojích, který se konal v Přerově. Mistry republiky se stali třebíčský junior Adam Havlíček a jihlavská dorostenka Klára Vavřinová. Stříbro vybojovala třebíčská žákyně Beáta Meschková.

Dva mistrovské tituly a k tomu ještě jednu medaili vezou reprezentanti vysočinských atletických klubů z víkendového republikového šampionátu ve vícebojích, který se konal v Přerově. | Foto: Jiří Jíra

Adam Havlíček (Spartak Třebíč) jel do Přerova jako vážný adept na titul a předpoklady potvrdil. Prvenství získal v novém osobním rekordu 7547 bodů, kariérní maximum si zlepšil o 233 bodů. Největšího soupeře Michala Járu (Spartak Praha 4) předčil o 637 bodů. „Jsem maximálně spokojený. Těším mě zisk titulu, ale i výkon. Přesto si myslím, že mám na víc. Hlavně v sobotu ovlivňoval některé výkony vítr, příště to může být ještě lepší,“ ohlížel se za přerovským šampionátem nový juniorský mistr republiky v desetiboji.

Adam Havlíček se zlepšil ve všech třech skokanských disciplínách, nejvíc bodů bral za 110 metrů překážek. Šest disciplín ovládl, ve zbývajících čtyřech byl na druhém místě. „Jsem rád, že se mi dařilo ve skocích. Na druhé straně jsem měl problém v hodu oštěpem, kde jsem šel jen na první pokus. Teď jsem hodil 51 metrů, osobní rekord mám přes 57,“ poznamenal k některým výkonům třebíčský atlet. Ve výšce se poprvé dostal přes dva metry, čímž vyrovnal letošní národní juniorské výškařské maximum, v dálce se na čtyři centimetry přiblížil k sedmimetrové hranici, o tyči skočil čtyři metry osmdesát.

Už před dvěma týdny splnil osmnáctiletý Adam Havlíček limit na juniorské mistrovství Evropy, které se koná od 7. do 10. srpna v izraelském Jeruzalémě. Teď své reprezentační ambice ještě posílil. Radost z Havlíčkova úspěchu měl i trenér Jiří Kliner. „O víkendu v Prostějově to poskládal pěkně a ještě má rezervy,“ pochvaloval si Jiří Kliner.

Druhé místo v přeboru ještě může znamenat postup. Uspějí fotbalisté z Vysočiny?

Klára Vavřinová (Atletika Jihlava) má zlatou medaili za nový osobní rekord 5291 bodů, přičemž ten předcházející vylepšila o 156 bodů. V Přerově ovládla osmistovku a dálku a o titul ji nepřipravilo ani jedenácté místo ve vrhu koulí. Druhou Adélu Hanákovou (Škoda Plzeň) porazila o 91 bodů.

„Vůbec jsem to nečekala, týden před tím jsem byla zraněná, tak jsem nevěděla, co od toho můžu čekat. Bylo to fakt skvělé a nad moje očekávání,“ sdělovala své pocity bezprostředně po závodě Klára Vavřinová pro svazový portál. „Dnešní titul řadím úplně nejvýš,“ říkala vícebojařka, jež v Přerově navázala na republikový titul, který získala loni ještě jako žákyně. „Tohle je vyšší kategorie, ještě s o rok staršími,“ připomenula šestnáctiletá jihlavská atletka. Klára Vavřinová v Přerově navíc splnila limit na Evropský olympijský festival mládeže, který se koná od 25. do 29. července ve slovinském Mariboru.

Ze stříbrné medaile se radovala Beáta Meschková (Spartak Třebíč), která si vytvořila nový osobní rekord 4889 bodů. Za vítězkou Eliškou Jarošovou z pražské Slavie zaostala o 67 bodů. Naopak o 140 bodů předčila Nelu Štefkovou z Poruby, s níž měla podle letošních tabulek bojovat o titul. „Beáta Meschková měla ze stříbrné medaile radost, druhé místo ji potěšilo,“ říkal trenér Jiří Kliner. „Škoda, že zkazila výšku, ale nový osobní rekord je pěkný,“ doplnil. Nejméně bodů brala patnáctiletá třebíčská vícebojařka za obě vrhačské disciplíny, naopak dominovala v dálce dařilo se jí v běžeckých disciplínách.

Glosa: Nadstavba i baráž FORTUNA:LIGY provokují. Systém se však měnit nevyplatí

V první desítce výsledkových listin se umístily ještě juniorka Sára Pavlidu (Sokol Velké Meziříčí) a mladší žákyně Kateřina Nosková (Atletika Jihlava), obě braly sedmé místo. Třináctá skončila dorostenka Viktorie Kulhánková, která kvůli zranění mistrovský závod neabsolvovala kompletní, a patnáctá stále ještě třináctiletá žákyně Nikol Horká (obě Spartak Třebíč).

Sedmiboj žen ovládla potřetí v řadě reprezentantka Dorota Skřivanová, která po skončení loňské sezony přestoupila z pacovského Slavoje do USK Praha. Třetí mistrovský titul brala za 5743 bodů, za loňským kariérním maximem zaostala o 330 bodů.

MČR ve vícebojích 2023 v Přerově (z výsledků vysočinských atletů)

Desetiboj juniorů:

1. Havlíček (Třebíč) – 7547 bodů

2. Jára (Sp. Praha 4) – 7180

3. Pícha (Liberec) – 6699



Sedmiboj juniorek:

1. Tkáčová (Kopřivnice) – 5569

2. Salcmanová (Škoda Plzeň) – 5016

3. Černocká (Šternberk) – 4817

7. Pavlidu (Velké Meziříčí) – 4341



Sedmiboj dorostenek:

1. Vavřinová (Jihlava) – 5291

2. Hanáková (Škoda Plzeň) – 5200

3. Králová (Škoda Plzeň) – 4972

13. Kulhánková (Třebíč) – 2872



Sedmiboj žákyň:

1. Jarošová (Slavia Praha) – 4956

2. Meschková (Třebíč) – 4889

3. Štefková (Poruba) – 4749

15. Horká (Třebíč) – 4034



Pětiboj mladších žákyň:

1. Botková (Olymp Praha) – 3691

2. Grabowská (Atletika Jižní Město) – 3090

3. Houdková (ASK Dipoli) – 2989

7. Nosková (Jihlava) – 282