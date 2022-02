Jeho svěřenci především totálně prospali vstup do zápasu. Třetí celek tabulky toho s chutí využil a už po deseti minutách měl k dispozici komfortní pětibrankový náskok. „Něco podobného už se nesmí opakovat. Takový vstup do zápasu si nemůžeme dovolit ani v nejhorším snu,“ láteřil kormidelník Nového Veselí.

Trenéra Meziříčí potěšil výkon z první půle. Veselý lkal nad nezkušeností týmu

Celku z Vysočiny jakoby chybělo všechno to, čím na podzim sklízel solidní úspěchy. „Nemáme mančaft poskládaný na profesionální házenou. Klíčovými předpoklady našeho výkonnostního vzestupu byly velká energie v osobních soubojích, ochota jít na krev a potřebné emoce,“ popisoval.

O víkendu ovšem bylo všechno jinak. „Vypadali jsme, jako bychom snad ani nechtěli vyhrát. Všechny atributy naší hry, které nám přinášely úspěchy, byly tentokrát pryč,“ lamentoval.

Po první půli, kterou celek ze Zlínska ovládl poměrem 17:9, bylo prakticky hotovo. „První půle rozhodla, to je bez debat. Zatímco my jsme byli střelecky absolutně neproduktivní, do naší branky by snad prošla i střela z nedalekého Rožnova,“ hořce se pousmál.

Procházka: Výhra potěšila, ale v naší hře je pořád až příliš herních nedostatků

Po změně stran sice byla k vidění vyrovnaná partie, ale jednoznačná výhra 31:24 patřila Zubří. „Hráli jsme staticky, jen s malým tlakem na volný prostor. Až příliš často se naše útočná fáze odvíjela převážně ve středě pole,“ všiml si slovenský trenér.

Poučení do dalších zápasů je pro jeho celek jednoduché. „Nikde nemůžeme uspět, pokud nepůjdeme za vítězstvím doslova po hlavě. Tedy také s ochotou si nenechat pořádně naložit,“ zdůraznil Kostka.