Loučení s Novým Veselím prý není jednoduché. „Celý klub, hráči, vedení i neskuteční fanoušci, mi budou ohromně chybět. Moc si vážím toho, že jsem mohl pracovat v takovém rodinném klubu, kde jsou všichni maximálně nastavení pro společný úspěch,“ pohnutým hlasem sděloval Kostka.

V loňské, jeho premiérové sezoně u týmu, to žádná hitparáda nebyla. Nové Veselí tehdy nepostoupilo do play-off a hrálo jen o konečné deváté až dvanácté místo. „Velice si cením toho, že mě tenkrát vedení klubu podrželo. V každém jiném oddíle bych asi skončil,“ uvědomoval si slovenský kouč.

V právě vrcholícím ročníku už to byla jiná káva. O postupu do vyřazovací části bylo dlouho dopředu jasno. Ve čtvrtfinále play-off ovšem Nové Veselí nestačilo na nesmírně silný mančaft Zubří. „I přes to jsem na hráče nesmírně hrdý. Zlepšili jsme se z loňského jedenáctého na sedmé místo. Neskutečná kabina, určitě nejlepší v celé extralize, i skvělí fanoušci. Nastartovali jsme proces, který by měl dál pokračovat,“ popisoval.

Dlouho mrzet bude Kostku finálový duel letošního ročníku Českého poháru. Proti favorizované Plzni totiž jeho ovečky neudržely vysoký náskok a musely se spokojit „jen“ s druhým místem.

Samotný kouč to také potvrdil. „Měli jsme zápas fantasticky rozehraný. Bude mě asi až do konce trenérské kariéry mrzet, že jsme to nezvládli. Už to, že jsme byli ve finále, byl úspěch, ale člověka mrzí, že jsme to nedotáhli až na úplný vrchol. Navíc nás to ovlivnilo do závěrečné fáze sezony,“ uvědomoval si.

Působení Petera Kostky v Novém Veselí se ale po sezoně uzavřelo. Progresivní trenér nově povede čtrnáctinásobného mistra slovenské nejvyšší soutěže, ženy Michalovců. „Tu nabídku jsem nejprve odmítl, protože jsem si neuměl představit, že půjdu k ženám a odstěhuji se z Vysočiny, protože jsem si tu zvykl,“ popisoval.

Ale ihned dodal. „Pro mě je to však obrovská sportovní výzva. Jde o nejlepší česko-slovenský klub v ženské házené a já si chci vyzkoušet, zda to v maximálně profesionálním klubu zvládnu. Proto jsem se rozhodl nabídku přijmout.“

Kdo Kostku na lavičce Veselí nahradí? „Vybíráme z několika jmen. Jde o trenéry zvenčí, ale i z našeho klubu,“ více neprozradil místopředseda Sokola Miloš Bílek.

Rozhovor s končícím trenérem házenkářů Nového Veselí Peterem Kostkou přineseme čtenářům Deníku v příštím týdnu.