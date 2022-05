Kádr se oproti loňské sezoně nezměnil, mladíci v jeho řadách by měli jít výkonnostně zase o něco nahoru. „Sázíme na výkonnostní posun mladých závodníků, družstvo by mělo být silnější než loni,“ odhadoval vedoucí třebíčských prvoligových mužů.

Na prahu sezony má třebíčský Spartak zraněné dva atlety, zdravotně fit nejsou Tobiáš Dvorský a Adam Havlíček, jeden z nejvýraznějších talentů klubu v současnosti. „Adam Havlíček měl natržený sval. V lize nastoupí ve vrhačských disciplínách, jak to s ním bude dál, uvidíme časem,“ doplnil informace Jiří Kliner. V Třebíči nadále pokračují ve spolupráci s pražskou Slavií, také letos budou mít ve svých řadách hostující závodníky z tohoto klubu.

Pacovské ženy chtějí, podobně jako před rokem, skončit do pátého místa a vyhnout se starostem s udržením prvoligové příslušnosti. „Kdyby se nám podařilo obhájit loňské druhé místo, bylo by to super! Jednoznačným cílem to ale není, chceme skončit v první polovině tabulky,“ řekl směrem k ambicím družstva předseda Slavoje Banes Pacov Pavel Zajíc.

Družstvo se oproti loňské sezoně ozdobené historickým klubovým úspěchem výrazně nezměnilo. Loňskou oporou číslo jedna byla vícebojařka Dorota Skřivanová, která letos v březnu skončila na pátém místě v halovém pětiboji na světovém šampionátu v Bělehradě, ale k ní se přidávaly i další pacovské atletky. Hodně bodů připisovala Renáta Tenklová, stále se lepšila Michaela Kovandová, spolehlivě bodovala Petra Kotlíková, cenné byly výkony běžkyň nebo talentované diskařky a koulařky Lucie Kozojedové. „Kádr se změnil nepatrně, šlo o atletky, které u nás hostovaly. Nadále můžeme počítat s Dorkou Skřivanovou, Michaelou Kovandovou i dalšími oporami z loňské sezony,“ dodal Pavel Zajíc.

Třebíčští muži i pacovské ženy budou startovat ve skupině A první ligy. Soupeři Spartaku Třebíč budou stejně jako loni Spartak Praha 4, USK Praha, Sokol České Budějovice, Triatlet Karlovy Vary a AC Domažlice. Nově pak kluby Start Karlovy Vary a SK Jeseniova.

Slavoj Pacov má ve skupině stejně jako loni Spartak Praha 4, USK Praha B, Sokol České Budějovice, Slavii Praha, Sokol SG Plzeň-Petřín a Lokomotivu Beroun. Nováčkem je Atletika Vlašim.

I. liga v atletice, skupina A

(termíny a pořadatelé jednotlivých závodů)

14. května: TJ Spartak Třebíč

29. května: ASK Slavia Praha

11. června: AC Domažlice

20. srpna: USK Praha