„Do zápasu jsme vstoupili rychlým vedením, ale začali jsme si myslet, že se Opava porazí sama. I díky našim zbytečným vyloučením se hosté vrátili do zápasu. Jsme rádi za vítězství, ale nerodilo se snadno,“ hodnotil duel kouč Třebíče Michal Kelbler.

Ve třetí třetině šli hosté dokonce do vedení – 4:5. Třemi góly v rychlém sledu však Snipeři skóre otočili a po výhře 7:6 si připsali do tabulky další tři body.

První domácí utkání letošní sezóny odehráli ve 4. kole Národní ligy Snipeři o víkendu proti Opavě. Třebíčští florbalisté chtěli navázat na předchozí výhru nad Aligátory z Klobouků. To se jim povedlo, vítězství 7:6 se ovšem nerodilo lehce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.