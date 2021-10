Třetí třetina nabídla další gólové hody. Nejprve jihlavští srovnali krok na 3:3, ale chvíli na to se v přesilové hře znovu prosadili domácí hráči. Pojer přihrál Fialovi, který poslal míček na Nováka, jenž střelou před modrou čárou překvapil hostujícího brankáře - 4:3. Okříšky v této chvíli podržel brankář Pojer skvělými zákroky a drama vrcholilo až do poslední minuty, kdy se hosté snažili o vyrovnání.

Vedení však jakoby Slzu uspalo a v 10. minutě hosté dvěma slepenými brankami vyrovnali na 2:2. Další branka padla ve 23. minutě, když Malý přihrál Mejzlíkovi, a ten střelou přes obránce poslal Okříšky znovu do vedení - 3:2.

Úvod utkání se Okříškám podařil a už ve třetí minutě vymyslel Fiala s Novákem nádhernou akci, když si vyměnili míček v obranné třetině hostů a Novák zamířil přesně - 1:0. O půlminutu později bylo v domácím táboře ještě lépe. Mejzlík rozkmital své nohy a přesnou střelou do horní části branky nedal Majerovi v kleci domácích šanci - 2:0.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.