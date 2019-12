KOPŘIVNICE – TŘEBÍČ 8:4

Úvod vyšel Snipers na jedničku, připsali si první šanci i vstřelenou branku. Gólman Klinka neudržel míček ve výstroji, a tak Nestrojil otevřel skóre. Jenže potom hosté začali tahat za kratší konec provazu. V 9. minutě chytala za Bazalu tyčka a o pět minut Kostelník vyrovnal. Klíčový okamžik přišel v 19. minutě, když Lukáš Mátl neproměnil trestné střílení.

Vikingové se záhy po začátku druhého dějství ujali vedení, potom Třebíč nezvládla nestandardní počet hráčů na hřišti. Nejdříve inkasovala v přesilovce, když Lichnovský vypíchl přihrávku soupeře a brejk zakončil gólem, a potom i v oslabení. Hosté se dvakrát dokázali vrátit do zápasu, když snižovali na rozdíl dvou gólů, ale první desetiminutovka závěrečného dějství pro ně byla smrtící.

Kostelník využil přesilovku a Vávra trestné střílení. Utkání se pak již dohrávalo, oba týmy ještě vstřelily po jedné brance.

„Úspěšnost v zakončení, to je náš hlavní problém a to s čím se potýkáme delší dobu a co nás trápí. Bohužel pořád stejná písnička do kola,“ posteskl si třebíčský kouč Michal Pazderník.

Jeho kopřivnický protějšek byl o poznání spokojenější. „ Zápas se nám povedl, ale stále je co zlepšovat v rozehrávce. Soupeře jsem moc k vyloženým šancím nepustili,“ uvedl Milan Uvíra.

Branky a nahrávky: 14. Kostelník (Baďura), 21. Baďura (Podlezl), 23. Lichnovský, 28. Šimíček (Lichnovský), 39. Vávra (Monsport), 48. Kostelník (Zátopek), 53. Vávra, 56. Matúš (Vávra) - 4. Nestrojil (Blaha), 30. Dlabač (Mátl), 39. Homolka (Salák), 54. Mátl (Štveráček). Rozhodčí: Hudeček – Rochovanský, vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 120. Třetiny: 1:1, 4:2, 3:1. Třebíč: Bazala – Štveráček, Machálek, Blaha, D. Salák, Mátl, Dlabač, Benáček, F. Salák, Janata, Homolka, Šípka, Nestrojil, Svoboda.

Ostatní výsledky 12. kola: Hranice – FBC Letka Toman 2:7, Opava – 1.MVIL Ostrava 2:3, Pelhřimov – Horní Suchá 4:9, Svitavy – Hluk 4:6, Troopers – Klobouky hráno po uzávěrce vydání.

1. Troopers 12 12 0 0 0 110:56 36

2. Hranice 13 7 2 1 3 86:71 26

3. FBC Letka 13 7 2 0 4 69:60 25

4. Hluk 13 4 3 2 4 77:82 20

5. Horní Suchá 13 5 1 2 5 71:68 19

6. Pelhřimov 12 5 1 1 5 63:68 18

7. Klobouky 12 4 1 2 5 83:75 16

8. Svitavy 13 5 0 1 7 69:74 16

9. Kopřivnice 13 4 2 0 7 86:92 16

10. Opava 13 4 1 1 7 65:70 15

11. 1.MVIL Ostrava 12 4 0 0 8 12

12. TŘEBÍČ 13 2 0 3 8 69:98 9

Příští kolo: Opava – Pelhřimov, Kopřivnice – Svitavy, Klobouky – Horní Suchá, 1.MVIL Ostrava – TŘEBÍČ, FBC Letka Toman – Troopers, Hluk – Hranice.