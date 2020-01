Hostující Spartak se po sérii proher proklouzal tabulkou na desátou příčku, Třebíč je se ztrátou čtyř bodů dokonce poslední. Základní část vstoupila do své poslední třetiny, do jejího finiše zbývá už jen sedm kol. Po ní dojde k rozdělení na dvě skupiny, poslední čtyři týmy čekají boje o udržení. Není tak divu, že se zraky obou vysočinských zástupců začínají upínat k posunu na minimálně osmou příčku.

Blíže k této metě má momentálně Pelhřimov. Pokud v sobotu v Třebíči vyhraje, může poskočit až někam ke středu vyrovnané tabulky. Jenže má to jeden problém. Spartak je na hřištích soupeřů doslova bídný. Pelhřimov zatím získal jen jediný bod za prohru v prodloužení v Hluku. „Pochopitelně nás tahle bilance straší. Je až trestuhodné, že jsme do teď nedokázali venku vyhrát. Asi se na nás podepisuje dlouhé cestování,“ hledá příčiny trenér Petr Zajíček.

Do Třebíče je to jen hodina, proto únava z dlouhé cesty tentokrát nehrozí. Pelhřimov si na druhý konec Vysočiny pojede pro body. A nejen z tohoto důvodu. „Nedíváme se jen k tomuto zápasu. Do play-off nás posune nějakých devět bodů. Vzhledem k tomu, že je Třebíč poslední, musíme to brát jako šanci na vylepšení naší pozice,“ nezastírá Zajíček.

Ani bilance Snipers není nic k chlubení. Přesto by mohlo svítat na lepší časy. „V posledním zápase proti Opavě jsme ukončili dlouhou sérii bez vítězství,“ připomenul výhru 5:3 trenér Michal Pazderník, ale hned dodal: „Abychom uspěli i proti Pelhřimovu, musíme se vyvarovat hluchých pasáží.“

Dá se čekat, že utkání přinese hodně vyrovnaný boj. Na podzim se z vítězství 5:4 radoval Pelhřimov. „Bylo to urputné a bojovné utkání s nepřesnostmi na obou stranách. Moc pohledných akcí nepřineslo,“ vzpomenul kouč Snipers.