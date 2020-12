Při mistrovství republiky šla rovnou do finále, ale to výhoda nebyla. Spíše naopak. Soupeřka Tereza Dvořáková už byla po předešlém poměrně snadném duelu zahřátá na provozní teplotu. „Obhajovala jsem titul, proto jsem byla favoritkou. Výsledek se ode mne čekal, možná ještě větší tlak než okolí jsem na sebe vytvářela sama,“ přiznala boxerka, která střídavě trénuje v Pelhřimově a Telči.

Nebere jako slabost, že se jí před vstupem do ringu trochu klepala kolena. Ani ne tak ze soupeřky, spíše z dlouhé doby bez vážného boxerského duelu. „Za tak dlouhou dobu člověk zapomene, jaké to je. Nastoupí nervozita. pro mě bylo velmi náročné zpracovat si to v hlavě,“ vysvětlila.

Nervozita z ní nespadla ani při prvních úderech rukavic. Zbavila se ji až v rohu po prvním kole. „Trenér mi řekl, že jsem ho vyhrála. Pak to ze mě spadlo. Do té doby jsem byla hodně ztuhlá,“ svěřovala se studenka vysoké školy se zaměřením na bezpečnostní složky.

Dvořákovou začala válcovat. Drtila ji přesnými kombinacemi i lepší fyzickou připraveností. Přesto se měla stále na pozoru. Soupeřka je nejen boxerka, ale zkoušela to i v MMA a dalších bojových sportech. I proto je její styl hodně nepříjemný. „Docházely jí síly, proto se mě často držela. Chytala mě za krk. Vyvíjela tím na mě tlak. Rozhodčí jí za to body pochopitelně nedávali, ale já se cítila divně. Neustále mě to vyvádělo z rytmu,“ svěřila se Vendula Sedláčková a dodala: „Počítala jsem, že bude více útočit, ona zatím boxovala především z ústupu.“

Tři kola minula a o vítězce nebylo pochyb. Po prvním vyrovnanějším zbylá dvě získala boxerka z Vysočiny jasným způsobem. „Nic to nemění na tom, že to nebyl lehký boj a snadno získaný titul. Zásadní roli sehrála moje lepší fyzická připravenost,“ konstatovala.

Dalších jedenáct měsíců bez boxu Sedláčková být nechce. „Začátkem ledna bych měla jet na turnaj do Srbska. V tuto chvíli ale nikdo neví, jak to bude,“ pokrčila rameny.

I přes nejistotu v přípravě na turnaj nic ošidit nemůže. Proto ji čekají Vánoce bez požitků. „Nevadí mi to. Ráda jím zdravě, takže to nebude žádná oběť. Držím si stejnou váhu po celý rok, na zápasy neshazuji,“ vysvětlila. Nejen v ringu ji čekají velké bitvy. Na škole je v posledním ročníku, takže zkoušky doplní starosti se psaním a obhajobou bakalářské práce.