Nejhodnotnějšího výsledku dosáhl jedenadvacetiletý Jan Švec, který bral ve skoku o tyči zlato za výkon 4,96 metru. „Vítězství teď v Plzni považuji za dosud svůj největší úspěch,“ poznamenal mladý jihlavský tyčkař, který má medaile z republikových šampionátů i jako junior, dorostenec a žák.

Stejný výkon, avšak s větším počtem pokusů, zapsal i druhý Filip Bartoněk z pražské Dukly. Jan Švec začínal skákat na výšce 4,61 a na první pokus zvládal rovněž následující výšky 4,76, 4,86 i vítězných 4,96. Pokoušel se i o 5,06 metru, ale neúspěšně, takže jeho osobním maximem zůstalo 5,05. „Škoda, že se mi pět metrů a osobní rekord nepodařilo překonat, to bych byl naprosto spokojen,“ dodával Jan Švec. Sobotní soutěž tyčkařů poznamenalo nevlídné počasí. „Pršelo, foukal studený vítr, byla zima, takové podmínky rád nemám,“ doplnil postřehy z plzeňského šampionátu zlatý jihlavský atlet.

Osmnáctiletý Eduard Kubelík startoval na šampionátu v týdnu, kdy se vrátil z juniorského mistrovství světa v Nairobi, s vědomím, že se v Plzni v běhu na 200 metrů v boji o titul do dvaadvaceti let utká s českobudějovickým Tomášem Němejcem. To se také plně potvrdilo, Němejc časem 20,62 vyhrál, Kubelík bral za 20,86 stříbro. Čas v protivětru -0,3 m/s je srovnatelný s osobním maximem (a současně národním juniorským rekordem do 20 let) 20,82 sekundy z juniorského mistrovství Evropy v Tallinu, díky němuž se v červenci stal Eduard Kubelík vicemistrem starého kontinentu. „S výsledkem i časem jsem spokojený. Podmínky nebyly vůbec ideální, bylo dost chladno, cítil jsem navíc únavu po mistrovství světa,“ komentoval druhé místo Eduard Kubelík.

Těsně pod stupni vítězů skončil šestnáctiletý výškař Tomáš Neufuss z Velkého Meziříčí, který skočil rovné dva metry. O medaili ho připravil větší počet pokusů, dva metry zdolal i bronzový Lukáš Holoubek z pražského USK.

Pěkná umístění brala i dvojice vrhačů v barvách TJ Slavoj BANES Pacov. Dvaadvacetiletá Michaela Kovandová si ve vrhu koulí i hodu diskem zlepšila osobní rekordy, v kouli skončila s výkonem 13,18 pátá, v disku jí osobní maximum 41,80 pomohlo k sedmému místu. Na sedmém místě ve výsledkové listině diskařů figuruje i její osmnáctiletý oddílový kolega Vít Kotrba, a to za výkon 42,71.

Šampionát se naopak nepovedl devatenáctileté pacovské atletce Renátě Tenklové, která měla v hodu diskem jediný platný pokus 35,89, jenž ji odsunul až na patnáctou příčku. Za osobním rekordem z letošního června zaostala o téměř sedm metrů. Ve vrhu koulí, své slabší disciplíně, byla za výkon 10,95 čtrnáctá.

Spokojený naopak mohl být devatenáctiletý Mikuláš Střelec z Jihlavy, který se v běhu na 400 metrů překážek dostal do finále, kde bral za 54,29 osmé místo.

Nedařilo se dvojici osmnáctiletých jihlavských oštěpařek, které letos v červnu házely házely přes 43 metrů. Karolína Krejčí skončila v Plzni za 37,14 na čtrnáctém místě, Tereza Škarková do soutěže vůbec nenastoupila.

Z rozběhů nepostoupili šestnáctiletá Sára Pavlidu z Velkého Meziříčí v běhu na 100 metrů, sedmnáctiletá Sára Říhová z Pacova na 400 metrů překážek ani dvacetiletý Tadeáš Janík z Třebíče v běhu na 800 metrů.

Výsledky atletů z Vysočiny

Muži - tyč: 1. Švec – 4,96. 200 metrů: 2. Kubelík (oba Jihlava) – 20,86. Výška: 4. Neufuss (V. Meziříčí) – 2,00. Disk: 7. Kotrba (Pacov) – 42,71. 400 metrů překážek: 8. Střelec (Jihlava) – 54,29. 800 metrů: Janík (Třebíč) nepostoupil z rozběhu. Ženy - koule: 5. Kovandová – 13,18 (osobní rekord), 14. Tenklová (obě Pacov) – 10,95. Disk: 7. Kovandová – 41,80 (osobní rekord), 15. Tenklová – 35,89. Oštěp: 14. Krejčí (Jihlava) – 37,14. 100 metrů: Pavlidu (V. Meziříčí) – 12,74 nepostoupila do finále. 400 metrů překážek: Říhová (Pacov) – 65,93 nepostoupila do finále.