Opět zde byla vysoká účast startujících – více než dvě stovky triatlonistů z Česka, ale také konkurence z Maďarska, Německa či Slovenska.

Tito závodníci si to rozdali o tituly a medaile od dorosteneckých kategorií až po veteránské ve sprint triatlonu. A cenný kov putoval také do Třebíče.

Právě závodníci z triatlonového oddílu TJ Spartak Třebíč se mezi náročnou konkurencí neztratili a vybojovali několik cenných úspěchů.

V juniorské kategorii 18 – 19 let se podařilo Nikole Procházkové umístit na pěkném devátém místě v čase 1:12,53 vteřiny. Mezi juniory pak dorazil Lukáš Coufal v čase 1:14,06 jako třináctý. V kategorii mužů od 40 do 49 let dokončil závod jako dvanáctý Dušan Procházka v čase 1:19,37.

V této kategorii je třeba zmínit výkon Jaroslava Tuny z CK Kněžice, který časem 1:05,17 bral medaili za třetí místo. V kategorii mužů nad šedesát let se probojoval k bronzové medaili také Petr Mejzlík (1:26,32).

Největšího úspěchu dosáhla Milada Brabcová. Mezi ženami v kategorii od 40 do 49 let totiž vybojovala titul mistryně ČR v čase 1:18,03!

A po několika letech má český triatlon nové mistry ve sprintu. Stali se jimi ještě junior Radim Grebík a Tereza Zimovjanová.

Mistrovský závod byl součástí Českého poháru v triatlonu 2020, který bude pokračovat v Karlových Varech. Současně je předskokanem závodu Světového poháru.