V první lize měli patřit mezi opory atleti, kteří byli ještě nedávno náctiletí. A předpoklady splnili. „Bezezbytku,“ stručně potvrzuje trenér Kliner a pak už přidává rozvitější komentář. „Velmi cenné je to, že páteř našeho týmu tvoří odchovanci. Měli jsme sice několik hostujících sportovců ze Slavie Praha, ale přes kvalitní výkony sloužili jako doplnění v některých disciplínách, abychom v nich neztráceli.“

Kliner pak oceňuje nelehkou pozici některých svých svěřenců. „Začali pracovat, odešli z z atletických center. To je dost velká změna, když povinnosti přibývají. Přechod ale zvládli a myslím, že do další doby to bude v pohodě,“ odhaduje optimisticky Kliner.

V omlazování týmu navíc hodlá pokračovat. „Tahouny jsou sice Aleš Svoboda, Janík, Dvorský a další, ale roste nám tady další generace, nemám obavy. My jsme už letos přihlásili B tým do druhé ligy a v české skupině se rozhodně neztratil. Talentovaní mladíci si mohli zazávodit a sáhnout si na hezké pořadí. To může posílit jejich sebedůvěru a motivaci,“ věří Kliner.

Třebíčského kouče mrzí čtyřletý distanc koulaře Tomáše Vilímka, který neprošel dopingovými testy po srpnovém mistrovství republiky. „Jeho výkony nám budou chybět, to je jasné. Asi budu muset začít trénovat já, abych týmu v silových disciplínách trochu pomohl,“ usmívá se.

Pak prozradil ještě jednu novinku. „Po nějaké době, kdy náš oddíl táhla mužská parta, se ukážou i holky. Ty se rovněž představí v první lize,“ uzavírá Kliner.