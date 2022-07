Závodů se zúčastnilo na pět set závodníků všech věkových kategorií. Kromě výše zmíněných úspěchů se do pátého místa umístily ještě mezi ženami do devětačtyřiceti let čtvrtá Vendula Kaldová a pátá Jana Kuchařová, v mužské kategorii nad šedesát let byl pátý Petr Mejzlík.