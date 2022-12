Thaibox Devils Třebíč reprezentovalo v Antalyi šest mladých nadějných sportovců zařazených do Sportovního centra mládeže C.M.T.A. Do medailového zisku Česka přispěli zlatem Monika Větrovská (kategorie do 15 let, do 57 kilogramů) a Isabella Čechová (10-11 let, do 40 kilogramů).