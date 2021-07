Spartak Třebíč navázal na vydařené červnové úvodní kolo druhé nejvyšší soutěže družstev a znovu vybojoval druhé místo. „Mysleli jsme na vítězství, chtěli jsme potrápit Spartak Praha 4,“ poznamenal ke druhému kolu atletické ligy vedoucí třebíčského prvoligového družstva Jiří Kliner. Nakonec Třebíč za svým přemožitelem zaostala o více než sedmačtyřicet bodů.

Družstva ve 2. kole

1. Praha 4 221,5

2. TŘEBÍČ 174

3. Sparta 159

4. Domažlice 122

5. USK Praha 113,5

6. Č. Budějovice 94

7. K. Vary 78

Už před cestou do pražského Edenu chyběli především překážkář Ondřej Veselý, jehož nepustily na start bolesti okostice, a Aleš Svoboda, který nedostal volno v zaměstnání. Zranění (obě shodou okolností v dálce) pak nepustila do dalších startů Adama Havlíčka a Tobiáše Dvorského. Dvorský tak nemohl běžet finále stovky, Havlíček už nenastoupil na skok do výšky. „Zranění mě mrzí, věřím, že se kluci brzy vrátí,“ říkal Jiří Kliner.

Druhé místo na mítinku i v celkovém hodnocení po dvou závodech ho ale těšilo. „Ukázala se šíře i kvalita kádru, pořád ještě máme rezervy. Před závěrečným třetím kolem jsme chtěli zůstat na barážové pozici, a to se podařilo,“ připomenul vedoucí družstva. Dva nejlepší v soutěži jdou do zářijové baráže o extraligu. Výsledná druhá příčka by znamenala zopakování umístění, jehož třebíčští atleti dosáhli naposledy v roce 2015.

Jiřího Klinera potěšila vyrovnanost výkonů, zřejmě nejvíce pak počiny Tadeáše Janíka, který k vítězství na osmistovce přidal druhé místo na poloviční trati, navíc v osobním rekordu 49,96. Čtvrtku navíc vyhrál třebíčský Michal Krátký v osobním rekordu 49,77 a body pro družstvo z této disciplíny přidali i třetí Josef Drahota, čtvrtý Dominik Machotka a osmý Adam Trojan. Krátký a Janík rozšířili počet Třebíčáků, kteří zaběhli tuto trať pod 50 vteřin, na sedm. Rychlejší než oni jsou jen současní či bývalí reprezentanti Jaroslav Růža, Petr Svoboda, Martin Hošek, Jiří Sýkora a Petr Daněček.

Družstva po dvou kolech:

1. Praha 4 14 (458,5)

2. TŘEBÍČ 12 (394)

3. Sparta 9 (281,5)

4. Domažlice 9 (274,5)

5. USK 6 (233,5)

6. Č. Budějovice 3 (159)

7. K. Vary 3 (156)

Prvenství v disciplíně přidal ještě ze Slavie Praha hostující Vojtěch Cihlář, který vyhrál 400 metrů překážek a spolu s třebíčskými Michalem Krátkým a Ondřejem Veselým bude reprezentovat právě v této disciplíně na nadcházejícím mistrovství Evropy juniorů v estonském Tallinnu.

Tadeáš Janík byl se ziskem dvaceti bodů (bez započítání štafet) nejlepším třebíčským atletem, osmnáct bodů přidal na konto družstva Matyáš Vích a sedmnáct Josef Drahota. Celkem bodovalo třináct sportovců.

K dokončení kola zbývá ještě odložená soutěž v chůzi na 10 km, která se uskuteční 18. července v Milovicích. Závěrečné třetí kolo první ligy se uskuteční 22. srpna v Pacově.

Z výkonů závodníků Spartaku Třebíč:

100 m: 8. Kincl 11,30 (v rozběhu 11,12), Dvorský v rozběhu 10,89 (do finále nenastoupil). 200 m: 2. Drahota 22,32, 4. Machotka 22,91, 5. Kincl 23,07, 9. Krátký 23,44. 400 m: 1. Krátký 49,77 (osobní rekord), 2. Janík 49,96 (osobní rekord), 3. Drahota 50,24, 4. Machotka 50,29, 8. Trojan 52,58. 800 m: 1. Janík 1:53,92, 12. Trojan 2:02,57. 5000 m: 11. Nezveda 16:39,16. 110 m př: 2. Vích 15,60, 5. Přibyl 16,18. 400 m př.: 1. Cihlář 53,11 (osobní rekord), 2. Vích 54,22, 3. Přibyl 54,53. 4 x 100 m: 2. Spartak Třebíč (Kincl, Drahota, Cihlář, Machotka) 43,54. 4 x 400 m: 7. Spartak Třebíč (Janík, Nezveda, Trojan, Přibyl) 3:38,75. Tyč: 3. Havlíček 445. Dálka: 6. Havlíček 638, 7. Dvorský 631. Koule: 5. Kliner 13,24, 9. Tomek 10,20. Kladivo: 4. Tomek 40,35, 8. Kincl 33,89, 10. Kliner 30,22. Oštěp: 9. Tomek 36,72. Disk: 7. Kliner 36,10.