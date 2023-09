Třebíčští atleti zůstávají prvoligoví. V sobotní baráži o první ligu obsadili muži Spartaku Třebíč třetí místo, které jim zajistilo druhou nejvyšší domácí soutěž i pro sezonu 2024.

V sobotní baráži o první ligu obsadili muži Spartaku Třebíč třetí místo, které jim zajistilo druhou nejvyšší domácí soutěž i pro sezonu 2024. | Foto: Jaroslav Loskot

Muži třebíčského Spartaku se poprvé v sezoně sešli v početné sestavě a na dílčích výsledcích i konečném bodovém součtu to bylo znát. „Baráž se nám povedla, jsme rádi, že to takhle dopadlo,“ pochvaloval si trenér třebíčských atletů Jiří Kliner.

Soutěž se konala přímo v Třebíči, výhody domácího prostředí tentokrát atleti v barvách Spartaku dokázali využít. Nakonec zaostali jen šest bodů za vítězným Novým Městem nad Metují a dva body za Ústím nad Labem.

Za Spartak bodovalo dvacet atletů, více než třicet bodů obstarali juniorští reprezentanti Adam Havlíček (39) a Ondřej Loupal (31) a spolu s nimi stálice sezony Daniel Kincl (35). O více než dvě desítky bodů se zasloužili mladíci Matěj Vomela (27) a Dominik Zásměta (22), oba si navíc zlepšili po třech osobních rekordech. „Výrazně zabodoval především Adam Havlíček, který bodově družstvo táhl, ale důležité byly body všech, kteří se v baráži představili,“ ocenil individuální výkony i týmový přínos Jiří Kliner.

Kariérní maxima, často ve svých nikoliv hlavních disciplínách, si vylepšili také Ondřej Loupal (200 metrů), Daniel Kincl (110 metrů překážek), Adam Havlíček (trojskok) a Karel Konečný (chůze).

Původně se třebíčské baráže o první ligu v Čechách mělo zúčastnit deset družstev, nakonec jich do do bojů zasáhlo šest. Triatlet Karlovy Vary, Sparta Praha, AC Turnov a Jiskra Litomyšl do Třebíče nepřijely.

Bodované výkony atletů TJ Spartak Třebíč:

100 metrů – 1. D. Kincl 10,99, 5. Loupal 11,20, 9. M. Kincl 11,68

200 metrů – 2. D. Kincl 22,08, 3. Loupal 22,21, 10. Tuček 23,69

400 metrů – 1. Loupal 50,62, 9. Trojan 53,96

1500 metrů – 6. Oborný 4:31,32

5000 metrů – 5. Nezveda 17:26,68, 6. Vančura 17:45,18

110 metrů překážek – 1. Krátký 15,43, 2. D. Kincl 15,85

400 metrů překážek – 4. M. Vomela 60,23

4 x 100 metrů – 2. Třebíč (Tuček, M. Kincl, D. Kincl, Trojan) 44,38

4 x 400 metrů – 3. Třebíč (M. Kincl, D. Kincl, Havlíček, Vomela) 3:48,52

výška – 1. Havlíček 1,97, 8. Tuček 1,75

tyč – 1. Havlíček 4,45, 2. Zásměta 4,35, 5. M. Vomela 3,95, 9. Konečný 2,80

dálka – 4. M. Vomela 6,29, 8. Zásměta 5,82

trojskok – 1. Havlíček 13,48

koule – 6. Kliner 12,23, 11. Nejedlý 10,12

disk – 8. Josef Vomela 34,47, 9. Tomek 32,53, 11. Nejedlý 26,24, 12. Janeček 22,19

kladivo – 3. Tomek 43,89, 4. Josef Vomela 40,97, 5. Janeček 39,59, 6. Jakub Vomela 32,57, 7. Kliner 31,17

oštěp – 7. Zásměta 42,06, 10. Tomek 34,84

chůze dráha 5000 metrů – 5. Konečný 27:53,88, 9. Zeibert 32:37,98

Družstva:

1. SK Nové Město nad Metují – 311

2. Athletic Club Ústí n/L. – 307

3. TJ Spartak Třebíč – 305

4. A. C. TEPO Kladno B – 230

5. Spartak Praha 4 B – 163

6. AK Škoda Plzeň B – 99