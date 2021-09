„Běhám pětkrát do týdne, udržuju se tak fit. Dřív jsem měl jako drogu hokej, teď je to běhání,“ usmívá se Reichel.

Opora hokejových olympijských vítězů z Nagana způsobila v Třebíči menší poprask. „To je vážně TEN Alby? Kde se tady vzal?“ zněla častá otázka. A odpověď? „Manželka má v Třebíči rodinu, máme tu kamarády a nedaleko chatu,“ vysvětluje hokejová legenda, která 11,5 kilometru uběhla za 58 minut a 57 vteřin a vyhrála kategorii nad 50 let.

Trvalo to dva a půl roku, než se zase ozval startovní výstřel Halahoj Třebíčského půlmaratonu. V sobotu se na zajímavou terénní trať vydalo 245 běžců, mezi kterými se ocitnul také Robert Reichel (50).

