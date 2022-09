Závodník TJ Spartak Třebíč Petr Mejzlík v kategorii nad šedesát let sice vrátil porážku Němci Mielkemu z předešlého závodu, sklonit se ale musel před dvojicí českých soupeřů. Sedm kilometrů před cílem byl předběhnut Zdeňkem Skalickým (vítěz kategorie za 3:46,40 hod.) a následně Jiřím Koberou (3:47,09 hod.).

Mejzlík tak obsadil třetí místo (3:48,28 hod.) a společně s pokořiteli zkopírovali pořadí z červnového mistrovství České republiky. „Vypadalo to nadějně do čtvrtého běžeckého okruhu z pěti. Na sedmém kilometru mě předběhli Zdeněk s Jirkou, běželi v závěsu. Vůbec jsem neměl přehled o odstupech, protože se to běželo na dvoukilometrovém okruhu. Nevěděl jsem tak například ani, kde se pohybuje Karsten Mielke, který je mým největším soupeřem v boji o vítězství ve Světovém poháru,“ okomentoval průběh závodu Mejzlík.

Celkovým vítězem závodu se stal domácí Ferenc Csima v čase 3:04,44 hod., před Švýcarem Rolandem Scheurerem a Čechem Leošem Roušavým. Seriál světového poháru bude ukončen v neděli pětadvacátého září mistrovstvím Evropy na krátké trati ve španělském Cazalegasu.

