Každý závod bude bodován podle dosažených časů ztráty na vítěze. „Do poháru bude započteno sedm nejlepších výsledků z celkového počtu deseti závodů v každé kategorii. Závodníci musí závodit v kategorii dané jejich ročníkem narození. Pokud tomu tak nebude, nebudou v daném závodě hodnoceni a nebudou jim počítány body do poháru,“ vysvětluje pravidla koordinátor Petr Motálek.

Sezona měla původně začít v polovině března v Kamenné závodem Blátivý kameňák, ze známých důvodů se neuskutečnily ani Běh Lorenzovými sady, Běh Na kopcích a Petrůvské pelášení. „Jsou zrušeny bez náhrady. Bohužel to nejde termínově vyřešit vhledem k tomu, že mají různé pořadatele,“ lituje Motálek.

Ten se nejvíce těší na Projekční desítku. „Už teď víme, že budeme mít celorepublikovou účast. Máme nahlášené závodníky z Českých Budějovic, Jihlavy, Brna a dalších měst. Už se moc těším, přiznává Motálek.

Jeho srdcovou záležitostí je pak předposlední díl seriálu Kros Archatt Hrádek. Přespolní závod se uskuteční pátého prosince. „Máme velký zájem, aby se vydařil co nejlépe. V roce 2022 by totiž mohl být krosovým mistrovstvím republiky. To byla pro Třebíč velká pocta,“ upozorňuje Motálek.

Třebíčský běžecký pohár

20. května - Jarní Agro kilometr Třebíč

3. června - Do kopce u Brabce Pocoucov

20. června - Projekční desítka Třebíč

9. září - Běh energetiků Třebíč

16. září - Uzenářská trojka na dráze Třebíč

1. října - Běh naděje Třebíč

10. října - Běh Libušiným údolím Třebíč

24. října - Borovinská desítka Třebíč

5. prosince - Kros ARCHATT Hrádek Třebíč

31. prosince - Silvestrovský běh Třebíč