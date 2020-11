Pořadatelé Třebíčského běžeckého poháru už nechtěli dál živit plané naděje, jestli se Česko ještě letos vrátí k výkonnostnímu sportu a dlouhodobý seriál ukončili.

Mezi oblíbené závody Třebíčského běžeckého poháru patří Projekční desítka | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

To potvrdilo stanovisko Petra Veleby: „Dá se říct, že tak jak to začalo, tak to i skončilo. Bohužel. Zrušené závody na začátku i na konci poháru poznamenaly letošní rok. Můžeme být v této situaci rádi, že jsme si aspoň trochu zazávodili a snad to v příštím roce bude lepší. Nezbývá než doufat a dál trénovat.“