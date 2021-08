Baseballový areál Na Hvězdě v Třebíči hostí tento týden třetí ročník velkého setkání hráčů a trenérů z celé Evropy. Euro Baseball Tour (dále jen EBT) zahájil v neděli 8. srpna 2021 slavnostní nástup všech účastníků. Na ploše stadionu domovského celku Třebíč Nuclears se představilo celkem 208 hráčů a 34 trenérů z 8 zemí.

Mladí hráči baseballu spolu budou trénovat a odehrají turnaje hned ve třech věkových kategoriích. Do každého týmu si po šesti účastnících draftovali trenéři a zbytek jmen rozdělili organizátoři. V kategoriích do 13 a do 15 let bude startovat po šesti družstvech a nejmladší hráči do 11 let obsadili čtyři týmy.

Od pondělí 9. do pátku 13. srpna 2021 se v rámci EBT odehraje Na Hvězdě víc jak padesát baseballových utkání a chybět nebude ani Homerun Derby. Ze hřišť poběží Live Stream. Více informací, včetně kompletního rozpisu utkání a průběžných výsledků, se zájemci můžou dozvědět na webu http://eurobaseballtour.eu/