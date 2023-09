Atletky třebíčského Spartaku první ligu v baráži nevybojovaly. Třebíč, která šla do baráže jako vítěz E skupiny II. ligy, obsadila v soutěži žen o první ligu v Čechách šesté místo, což na účast ve vyšší soutěži nestačilo.

Přestože se baráž konala v Třebíči, nesešlo se družstvo Spartaku v nejsilnější sestavě, v níž by zřejmě mělo na lepší bodový zisk. „Nebyla Renata Láníková, na poslední chvíli vypadly i Tereza a Nikola Štorkovy, což bylo znát,“ poukázal na výpadky ve složení družstva třebíčský trenér Jiří Kliner. „Chtěli jsme, aby se ženy dostaly do stejné soutěže, v níž jsou muži, jednotlivá kola první ligy bychom pak absolvovali společně. Škoda, že se to nepovedlo,“ poznamenal Jiří Kliner.

Nejvíc bodovala Eva Remešová (35 bodů), žádná z jejích kolegyň nepřidala víc než čtrnáct bodů. Nakonec bodovalo šestnáct třebíčských atletek, kromě Evy Remešové, Denisy Zahrádkové, Anety Kühwegové a Michaely Mitiskové vesměs dorostenky či žákyně.

Baráž žen vyhrál v Třebíči Hradec Králové před Mostem a Mladou Boleslaví. Soutěže se zúčastnilo deset z původně oznámených dvanácti družstev, do Třebíče nepřijely Sparta Praha a AC Turnov.

Bodované výkony atletek TJ Spartak Třebíč:

100 metrů – 4. Kulhánková 12,86, 5. Kühwegová 12,94, 8. Neumanová 12,81, 11. Krulová 13,10

400 metrů – 3. Neumanová 60,23, 4. Mikulášová 60,26

5000 metrů – 3. Mitisková 18:54,33

100 metrů překážek – 8. Kulhánková 16,01, 10. Fialová 17,21

4 x 100 metrů – 12. Třebíč (Kovandová, Melicharová, Horká, Mikulášová) 53,62

4 x 400 metrů – 12. Třebíč (Mikulášová, Mitisková, Ottichová, Neumanová) 4:22,81

výška – 11. Kollmannová 1,45

tyč – 9. Kučerová 2,60, 11. Kollmannová 2,40

dálka – 1. Meschková 5,64, 11. Kučerová 4,88

koule – 2. Remešová 11,39, 9. Zahrádková 9,94

disk – 2. Remešová 37,78

kladivo – 7. Melicharová 33,08

oštěp – 1. Remešová 44,49, 5. Zahrádková 38,15, 8. Kučeríková 34,22, 11. Kühwegová 32,98



Družstva:

1. TJ Sokol Hradec Králové – 259,5

2. AK Most – 218

3. AC Mladá Boleslav – 213,5

4. TJ Lokomotiva Beroun – 177

5. USK Praha B – 165,5

6. TJ Spartak Třebíč – 142,5

7. SK Nové Město nad Metují – 98

8. Atletika Chrudim – 83

9. TJ Sokol Praha Královské Vinohrady – 75

10. TJ VS Tábor – 38