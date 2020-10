Se Šlapanicemi i týme z Černých Polí sváděli ještě do minulé sezony hráči třebíčského A týmu, takže se všechny celky poměrně dobře znaly. To bylo na hřišti znát, oba zápasy přinesly tuhou bitvu.

Proti Šlapanicím začala třebíčská rezerva dobře a rychle získala pětibodové vedení. Hosté se ale drželi na dostřel a v úvodu druhé čtvrtiny dokonce vedli. Šňůra 9:0 ale posadila Třebíč do sedla, a tak v poločase vedla o sedm bodů 35:28.

Třetí čtvrtina přinesla velkou přetahovanou, oba týmy se střídaly ve vedení. Rozhodlo se tak definitivně až v závěrečném dějství, když odpor hostí byl zlomen šňůrou 13:2.

C tým Černých Polí byl ještě houževnatějším soupeřem. Brněnský celek se dostal do vedení, ale po oddechovém času zavelel navrátilec Jan Milota a rázem to bylo 23:13. Jenže ani patnáctibodové vedení klid do třebíčských řad nepřineslo. Hosté zápas otočili a dostali se do vedení 58:64.

Třebíč B ale toužila vyhrát, dvě minuty před koncem se dostala po trojce Radka Svobody v poslední sekundě útoku do vedení 77:74 a to již udržela. O cennou výhru se však musela strachovat, protože Brňané měli na poslední útok 16 sekund a mohli utkání zvrátit ve svůj prospěch.

Na hřišti pak vytryskla třebíčská radost. „Už třetí sezonu po sobě stoupáme jihomoravskými soutěžemi vzhůru a na domácí palubovce držíme čtyři roky trvající neporazitelnost,“ těšilo trenérské duo Ondřej Mifka, Radek Svoboda.

TŘEBÍČ B - ŠLAPANICE 65:47

Body a sestava Třebíče B: Sladký 16, Balko 14, Pavlas 13, Svoboda 7, Šárka 6, Milota 5, Lenikus 2, Skála 2, Beneš, Kissler.

TŘEBÍČ B – ČERNÁ POLE C 77:76

Body a sestava Třebíče B: Pavlas 17, Svoboda 17, Balko 13, Sladký 12, Milota 9, Beneš 4, Lenikus 3, Kissler 2.