Další zápas bude mimořádně zajímavý, příští pátek v předehrávce 10. kola bude Třebíč od 20.00 hostit rovněž dosud neporažené Husovice.

ŠLAPANICE B – TŘEBÍČ 38:101

Na palubovce posledního týmu tabulky, který stále čeká na vítězství, to byla pro třebíčské basketbalisty snadná záležitost. Hosté potvrzovali roli vysokého favorita a první body povolili soupeři až v 5. minutě za stavu 0:13. Třebíč svůj náskok neustále navyšovala a navíc se vyhnula jakémukoliv výpadku. Šlapanická rezerva se k odporu vzchopila pouze částečně ve třetí čtvrtině, ale stobodovému přídělu nakonec neunikla. Třebíč zdobila hlavně střelba zdálky, když zaznamenala třináct úspěšných trojek.

Body a sestava: Čermák, R. Černý a Janík 14, D. Černý a Vrtal 10, Man a Sladký 9, Špaček 8, Ferdan 7, Diviš 6. Čtvrtiny: 6:22, 9:24, 17:30, 6:25.

ČERNÁ POLE C – TŘEBÍČ 64:93

Neoblíbený soupeř Třebíče? Rozhodně je to brněnský tým Černá Pole C. Výběru z Vysočiny se tam herně ani výsledkově v poslední době nedařilo, ale tentokrát bylo všechno jinak. Hostitelé sice vstoupili do zápasu dobře a až do 6. minuty vedli, ale hráli jen v šesti hráčích a postupně jim docházely síly.

V poločase byl rozdíl patnácti bodů (30:45). Ten se začal povážlivě navyšovat ve třetí čtvrtině a to hlavně díky úspěšným trojkovým pokusům (nakonec jich bylo 13). Hosté pak v závěrečné čtvrtině polevili a Černá Pole tak zůstala ušetřena stovky.

Body a sestava: Janík 27, Čermák 18, Man 12, D. Černý 10, Špaček 8, R. Černý, Ferdan, Sladký a Vrtal 4, Diviš 2. Čtvrtiny: 15:24, 15:21, 18:31, 16:17.

1. TŘEBÍČ 9 9 0 736:529 18

2. Husovice 9 9 0 677:488 18

3. Vyškov 10 6 4 596:599 16

4. Tesla Brno 9 5 4 572:538 14

5. Vysočina B 9 4 5 545:540 13

6. Blansko 9 4 5 548:602 13

7. Uherský Brod 9 4 5 609:667 13

8. Černá Pole C 9 3 6 530:582 12

9. Hodonín 8 3 5 487:519 11

10. Žďár n. S. B 9 2 7 557:606 11

11. Šlapanice B 8 0 8 414:601 8