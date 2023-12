Teprve patnáctiletý hráč Třebíč Nuclears Tomáš Venhoda tráví letošní sezónu v zámoří. Na baseballové škole v Severní Karolíně od půlky srpna zdokonaluje své dovednosti. Vánoční svátky ale prožije doma, kde poskytl prostřednictvím svého mateřského klubu rozhovor médiím.

Představte Combine Academy. Jak tato speciální škola funguje?

Jme zde tým složený z baseballistů z celého světa. Kromě domácích hráčů zde jsou kluci třeba z Japonska, Taiwanu, Itálie, Dominikánské republiky, Číny, Kanady a mnoha dalších zemí. To, jak skvěle dokáže spolu fungovat skupina hráčů z různých koutů zeměkoule, bylo pro mě jedním z největších překvapení. Stejně jako skutečnost, že se nám věnuje hned osm specializovaných trenérů včetně kouče nadhozu, který byl draftován do profesionálního týmu Tampa Bay Rays. Hned osm nebo devět hráčů na škole dokáže házet rychlostí přes sto čtyřicet kilometrů za hodinu. To pro mě bylo taky dost nezvyklé.

Zdroj: archív Tomáše VenhodyMůžete popsat váš program?

Každý den trávíme dvě až tři hodiny ve škole, po obědě nám začínají tréninky. Třikrát až čtyřikrát týdně máme individuální tréninky, kde jsme rozděleni do tří skupin. V jedné jsou poziční hráči, ve druhé nadhazovači, třetí se skládá z kluků, kteří nadhazují a zároveň jsou i pozičními hráči. Do té poslední skupiny patřím i já. Můj program začíná hodinovým nadhazovačským blokem, po němž následuje hodina pozičního tréninku. Poté je na řadě posilovna a chybět nesmí ani trénink pálky. Každý den individuálního programu se baseballu věnuji kolem čtyř hodin.

Dostává prostor také společná příprava?

Týmový trénink míváme jednou až dvakrát do týdne. Soustředíme se při něm na běh po metách, různé herní situace a zápasy. Polaři začínají rozcvičkou přímo na hřišti, ostatní se k nim přidávají po hodinovém nadhazovacím bloku. Po týmovém tréninku následuje ještě hodina v posilovně. Víkendy jsou sice oficiálně bez tréninků, ale většina hráčů si dá stejně jen jeden den na regeneraci. Pak se hned vracíme trénovat odpaly do klecí.

Jak moc rozdílný je baseballový, ale i ten obyčejný život v USA a uprostřed Evropy?

Co se týče baseballu, tak rozdíly jsou ohromné. Každý zde nepřetržitě bojuje o místo v základní sestavě. Takže kromě stoprocentního nasazení na každém tréninku si všichni přidávají další práci navíc. Je úžasné vidět to nasazení. Když si jdu v devět hodin večer trénovat pálku do haly, nikdy tam nejsem sám. Nelze se divit, že američtí hráči jsou o tolik napřed před těmi z Evropy. Co se týče životního stylu, připadá mi ten v USA poklidnější než v Česku. Navíc se mi zdá, že všichni Američani jsou hrozně milí. Velkým nezvykem pro mě byla skutečnost, že tam lze řídit auto už od šestnácti let. Čím dál víc mi to ale přijde jako užitečná věc.

Kde bydlíte a jak vám vyhovuje místní strava?

Společně s ještě asi deseti dalšími hráči bydlíme ve vile přímo v kampusu školy. Ubytování je útulné a ve vile je i velká kuchyně, kterou hojně využíváme. Jídlo také není špatné, jen by ho někdy mohlo být trochu víc.

Do kdy budete v USA a jaké máte plány po návratu?

Definitivně bych se měl vrátit domů po herní sezóně, která probíhá od února do poloviny května. Po návratu chci s baseballem pokračovat nejlépe ve stejném tempu i v České republice. Určitě zabojuji o místo v reprezentaci hráčů do osmnácti let, i když mi bude v dubnu teprve šestnáct. Do Ameriky jsem se dostal díky doporučení Jakuba Sládka, dlouhodobého reprezentanta a člena realizačního týmu juniorského nároďáku. Rád bych po návratu ukázal, že jsem trénink v zámoří využil na maximum. Z dlouhodobého hlediska je pak mým cílem vystudovat na zdravotního maséra. Za těmito sny chci jít.