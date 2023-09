Klíčová soutěž o udržení prvoligové příslušnosti čeká v sobotu 2. září třebíčské atlety. Spartak Třebíč, který skončil v základní části druhé nejvyšší domácí soutěže ve své skupině poslední, bude bojovat o I. ligu v baráži. Baráž o I. ligu v Čechách čeká i třebíčské ženy. Ty se do ní dostaly jako nejlepší družstvo v E skupině II. ligy.

Prolínací soutěž o první atletickou ligu v Čechách se uskuteční v Třebíči, atletky a atleti v barvách Spartaku budou mít výhodu domácího prostředí.

Konkurence bude ovšem velká, baráž atletický svaz vypsal pro deset družstev mužů a dvanáct družstev žen. Už v týdnu bylo ale známo, že se všichni nezúčastní, boje o udržení první ligy vzdal Triatlet Karlovy Vary, o postup do vyšší soutěže nezabojuje Litomyšl.

Třebíčští muži se musí umístit do čtvrtého místa, aby mohli zůstat v první lize i v sezoně 2024. „Věříme, že do čtvrtého místa bychom se měli vejít, ale uvidíme až v sobotu,“ odhadoval trenér třebíčských atletů Jiří Kliner.

K dispozici by mělo být jedenadvacet mužů, kromě Ondřeje Veselého, který už odcestoval na studia do Spojených států, nikdo nechybí. Do bojů tak zasáhnou i úspěšní juniorští reprezentanti Adam Havlíček nebo Ondřej Loupal.

Na první ligu myslí i třebíčské ženy, které by se v případě úspěchu přesunuly z druholigové moravské skupiny E mezi kluby v Čechách, kde několik let už působí muži třebíčského Spartaku. V sobotu bude ale chybět Renata Láníková, dorostenecká mistryně republiky ve skoku do výšky.

Baráž o první ligu v Čechách v sobotu v Třebíči začíná v půl jedenácté, závěrečné štafety startují ve tři čtvrtě na pět odpoledne.