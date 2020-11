Obr jeseter

Rybaření propadl nejlepší český judista Lukáš Krpálek. „Trochu času na chytání si najdu vždycky,“ tvrdí rodák z Jihlavy.

K vodě vyráží zejména v okolí Prahy a pochlubit se může už nejedním zajímavým kouskem. Zatímco většina jeho tichých kolegů se chlubí kolosálními kapry, Krpálek překvapí jednou nevšední a velmi zajímavou rybou. „Už jsem chytil třeba i jesetera, který měl sto čtyřicet čísel,“ tvrdí olympijský vítěz a mistr světa, který si rád políčí i na sumce.

Vášeň pro rybaření sdílí i s ostatními judisty. „Už jsme si uskutečnili i naše malé judistické mistrovství,“ culí se. A kdo s ním drží krok? „Petr Jákl,“ vypálí bez rozmyšlení jméno bývalého českého reprezentanta a herce.

Návrat k rybám

Rybářské náčiní si pořídil (vlastně ho jen oprášil) atlet Petr Svoboda. Ten se zařazuje do skupiny, která je českému národu asi nejbližší. „Jsem kaprař,“ směje se a pokračuje: „Já jsem chytal už zamlada, teď jsem se k tomu vrátil. Teď ještě nelíčím na trofejní kusy, sednu si na čtyři hodiny k vodě a chytám na peletky nebo boilies.“

Proto jeho největší úlovek jej již letitý. „Ten kapr měřil šedesát osm centimetrů a vážil asi devět kilo, takže nic moc. Třeba Roman (Svobodův kondiční trenér Roman Zubek – pozn. autora), který mě k rybám zpátky přivedl, tak už zdolal metrového a vážil osmnáct kilogramů. Tak mám co dohánět. (smích)“

S rybařením má i plány do budoucna. „Mohli bychom s Romanem založit nějaký YouTube kanál nebo bych si rád pořídil i vlastní rybník.“

Hurá na Želivsko

Rybaření zakotvilo také u fotbalu a zvláště v době plné opatření. Zjistil to i fotbalový trenér David Holoubek. Když se dostane do rodného Humpolce, případně k rodičům manželky do nedalekých Jiřic, zpravidla sahá po prutech. „Nejraději chodím na Malou přehradu u Želiva,“ svěřil se bývalý kouč Sparty, který se věnuje nyní mládeži.

K vodě si bere rodinu. „Většinou vyrážím se synem a synovcem. Máme to jako rodinnou záležitost. Jsme spolu a já si u vody vyčistím hlavu,“ dodává Holoubek.

Sumec z přehrady

Vztah k vodě mají i mladší generace. Tu zastupuje Michal Ševčík, brněnský fotbalista a odchovanec Třebíče. „Ryby chytám už od doby, co chodím. Dovedl mě k tomu táta a po fotbale a trávení času s rodinou to je jedna z mých nejoblíbenějších činnosti,“ tvrdí Ševčík a dodává: „Můj největší úlovek byl sumec, který měřil sto jedenáct centimetrů. Podařilo se mi ho chytit na Dalešické přehradě.“

Jan Gregor je známý jako trenér extraligových Nuclears Třebíč, nyní je součástí trenérského týmu havlíčkobrodských softbalistů, kteří získali nedávno mistrovský titul. Navíc je vášnivým rybářem, a to už od pěti let. „Nikdo mě k tomu nevedl. Babička bydlela u rybníku, tak se to nějak vyvinulo,“ řekl havlíčkobrodský asistent, který jezdí i na závody a i do zahraničí. „Byl jsem chytat už i v Chorvatsku a Slovinsku,“ pochlubil se Gregor, jehož největším úlovkem je osmadvacetikilový kapr.