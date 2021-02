Odchovanec třebíčského Spartaku ani ve svých šestatřiceti letech nedal soupeřům šanci a závod na 60 metrů překážek vyhrál suverénně v čase 7,75. Ještě větší radost měl pochopitelně ze splnění podmínek k účasti na šampionátu. „ Tohle byl můj cíl, se kterým jsem do závodu šel,“ usmíval se zkušený český reprezentant.

Přesto že podle svých slov dohání manko v přípravě, na limit si věřil. „Bylo to všechno rychle najednou, stihl jsem jen dva tréninky na techniku. Jsem ale rád, že mám klid a můžu se připravovat na Evropu,“ uvedl Svoboda, pro kterého byl závod ve Stromovce prvním startem v sezoně. Ten druhý pak přidal ve středu v Ostravě na mítinku Czech Indoor Gala.

Do Toruně chce odcestovat s co možná nejvyššími cíli. „Kdo mě zná, tak ví, že to mám takhle nastavené. Jen doufám, že zůstanu zdravý. Proto jsem běžel i v premiéře raději opatrně, rezervy tma ještě jsou,“ dodává optimismus Svoboda.